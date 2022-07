Neue Möglichkeiten, den heißesten Horror des Sommers zu erleben.

2K und Supermassive Games veröffentlichen einen großen neuen Patch für The Quarry, der auch den mit Spannung erwarteten Online-Multiplayer-Modus "Wolfsrudel" enthält. Seit dem Release des Spiels im letzten Monat hat sich das brandneue Teenie-Horrorspiel zum beliebtesten Unterhaltungserlebnis des Sommers entwickelt, wird von der Fachpresse hoch gelobt und erreicht derzeit eine Metacritic-Wertung von 80.



Bei "Wolfsrudel" handelt es sich um einen exklusiven Modus, bei dem ein Host bis zu sieben Freund*innen mit Zugang zum Spiel einladen kann. Während der Host spielt, stimmt das Publikum über jede wichtige Entscheidung ab, wobei die Mehrheitsentscheidung das Ergebnis und somit den weiteren Spielverlauf bestimmt. "Wolfsrudel" bietet eine völlig neue Sichtweise auf die unvorstellbaren Entscheidungen, mit denen Spieler*innen auf ihrer Reise konfrontiert werden. Da die tiefgründige Geschichte von The Quarry unendlich variabel ist, kann sich der Schrecken so auch in der Gruppe immer neu entfalten.



Für alle, die noch tiefer in die Story eintauchen wollen, sind alle sechs Episoden des "Bizarr oder banal"-Podcasts jetzt auch im Spiel verfügbar. Die 6-teilige limitierte Podcast-Serie, die bisher nur auf ausgewählten Streaming-Plattformen verfügbar war, begleitet die fiktiven paranormalen Ermittler Grace und Anton bei ihren Nachforschungen über die wirklich bizarren Vorgänge um The Quarry.



Der heutige Patch ermöglicht es außerdem, die Camp-Betreuer*innen optisch in die Vergangenheit zu schicken: Die Deluxe Edition bietet ab sofort Zugriff auf die von den 80er Jahren inspirierten kosmetischen Outfits für die spielbaren Charaktere des Spiels; das DLC-Paket kann auch separat erworben werden.



Für alle, die ganz neu am Start oder aber bereits dabei sind, die vielen Möglichkeiten der Story auszutesten: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in The Quarry einzusteigen. Das Spiel ist weltweit für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC über Steam in zwei Versionen erhältlich:

Die The Quarry: Standard Edition ist sowohl in physischer als auch in digitaler Form für PlayStation 4, Xbox One und digital für Windows PC über Steam erhältlich. Diese Version enthält das komplette Spiel. Für PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist The Quarry in physischer und digitaler Form verfügbar und für die Konsolen der nächsten Generation optimiert.

Die The Quarry: Deluxe Edition ist ausschließlich digital für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC über Steam und ebenfalls nur in digitaler Form für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Die Edition enthält das komplette Spiel*, die Option "Blutbad Filmmodus", sofortigen Zugriff auf das Todes-Rücklauf-System, das Horror-Grafikfilter-Paket und 80er Jahre Charakter-Outfits.

