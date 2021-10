Erste Informationen über die neuen Gameplay-Elemente in dem mit Spannung erwarteten, ab 25. März 2022 verfügbaren Fantasy-Shooter-Looter.

Die

Bohnenstange hat ganze Erdhügel mit in die Höhe gezogen, als ihr Stamm bis in den Himmel wuchs und so ein eigenes Ökosystem hoch oben über den Wolken gebildet. Einige Bewohner haben sich dem lächerlich luftigen Lebensstil angepasst und das Beste aus ihrer in die Höhe geschossenen Heimat gemacht. Aber selbst Städte im Himmel sind nicht vor allen Gefahren sicher.