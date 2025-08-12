Gönn dir Tirol! Mit der neuen Tiroler Jugendkarte

Handy auspacken, Tiroler Jugendkarte zeigen und Vergünstigungen einlösen: Die Tiroler Jugendkarte bietet zahlreiche Vorteile für Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren in ganz Tirol .

Tirol. Am „Internationalen Tag der Jugend“ am 12. August hat Jugendlandesrätin Astrid Mair (ÖVP) ein zentrales Projekt ihres Themen-Schwerpunkts „Jugend im Fokus“ im Rahmen einer Landespressekonferenz gestellt: die neue Tiroler Jugendkarte. Mit dieser erhalten junge Menschen in Tirol Zugang zu zahlreichen Vorteilen und Vergünstigungen – von Sport und Freizeit über Mode bis hin zu Kultur- und Weiterbildungsangeboten: „Die Tiroler Jugendkarte ist mehr als nur ein Ausweis. Sie bietet jungen Menschen finanzielle Erleichterungen bei ihrer Lebensgestaltung. Mit attraktiven Vergünstigungen in den Bereichen Sport, Kultur, Freizeit und Bildung möchten wir ihre Teilhabe stärken und neue Möglichkeiten eröffnen.“

„Neben der Einführung der Tiroler Jugendkarte werden wir die Umsetzung der ‚Jugendstrategie Tirol 2030‘ konsequent weiterverfolgen. Die Einführung eines Jugendlandtags befindet sich in Prüfung und das Tiroler Jugendgesetz wird an die Herausforderungen der heutigen Zeit angepasst. Im Oktober 2025 laden wir Interessierte zum Jugendforum, das sich mit dem Thema ‚Fake News‘ beschäftigen wird“, kündigt die Jugendlandesrätin an. „Desinformation stellt eine ernsthafte Herausforderung für unsere Jugendlichen dar. Mit dem Jugendforum des Landes am 21. Oktober wollen wir Jugendliche dabei unterstützen, Fakten von Fiktion zu unterscheiden und kritisch zu reflektieren.“