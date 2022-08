Die Nr. 1 der authentischen Golfsimulationen ist zurück und sorgt mit Profis und Mein SPIELERN für Action

2K gab heute im allerersten Clubhouse Report, einem informativen Entwickler-Blog, Details zu neuen Features für PGA TOUR® 2K23 bekannt. Außerdem bietet ein actiongeladener neuer Trailer mit dem Titel "More Golf. More Game." einen ersten Ausblick auf PGA TOUR 2K23. Hier ist er zu sehen.

Die Clubhouse-Report-Premiere befasst sich mit zahlreichen Aspekten von PGA TOUR 2K23, etwa der neuen 3-Klick-Schwung-Option, spielbaren Profis, lizenzierten Kursen, Mein SPIELER, Meine KARRIERE, dem Kurs-Designer und mehr. Auch in Zukunft sind Clubhouse Reports mit weiteren Einblicken in anzukündigende Themen geplant. Im neuen Trailer sind die Profis, Kurse und Mein SPIELER in Aktion zu sehen.

Wer den Ankündigungs-Trailer zu PGA TOUR 2K23 verpasst hat, kann ihn hier ansehen.

Die PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition und PGA TOUR 2K23 Tiger Woods Edition erscheinen voraussichtlich am 11. Oktober, gefolgt von der PGA TOUR 2K23 Standard Edition am 14. Oktober auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) und Steam.

Weitere Informationen zu PGA TOUR 2K23 und 2K gibt es auf https://pgatour.2k.com/2k23/, als Fan auf Facebook, Twitter oder Instagram über den Hashtag #PGATOUR2K23 oder auf dem YouTube-Kanal des Spiels.