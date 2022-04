Im ersten DLC-Pack steigen die Legenden Yokozuna, Rikishi und Umaga in den Ring.

Mit dem gerade veröffentlichten Banzai Pack, dem ersten DLC-Pack* für WWE® 2K22, bringt 2K den Fans die WWE Legenden Yokozuna und Rikishi, den "Samoan Bulldozer" Umaga, den aktuellen Raw-Superstar Omos und den aufstrebenden NXT-Star Kacy Catanzaro. Alle fünf Superstars haben eigene 'Meine FRAKTION'-EVO-Karten, die beim 'Meine FRAKTION'-Gameplay aufgestuft werden können.

Der WWE Hall of Famer Yokozuna ist zweifacher WWE Champion, zweifacher WWE Tag Team Champion und zweifacher Weltmeister im Sumoringen. Als furchterregendes Super-Schwergewicht hat Yokozuna es im Laufe seiner WWE-Karriere mit Größen wie Hulk Hogan, Bret "Hit Man" Hart und The Undertaker aufgenommen und ihnen seinen vernichtenden "Banzai Drop" präsentiert. Sein Cousin Rikishi ist ebenfalls WWE Hall of Famer, ehemaliger Intercontinental Champion, zweifacher World Tag Team Champion und WWE Tag Team Champion. Er ist bekannt für sein spielerisches Tänzeln, seinen stylischen Auftritt und seinen gefürchteten "Stinkface"-Angriff. Rikishis Bruder, der "Samoan Bulldozer" Umaga, ist zweifacher Intercontinental Championship und hat zahlreiche WWE-Superstars mit seiner bedrohlichen Gesichtsbemalung und knallharten Attacken das Fürchten gelehrt. Alle drei gehören zur berühmten Anoa’i-Familie, zu deren Mitgliedern auch die WWE-Superstars Roman Reigns, Jimmy und Jey Uso sowie die WWE-Legende The Rock zählen. Der 2,21 m große, ehemalige Raw Tag Team Champion Omos lieferte sich kürzlich bei der WrestleMania 38 ein nervenaufreibendes Match mit Bobby Lashley, und die ehemalige Turnerin Kacy Catanzaro erobert weiterhin NXT mit ihren Gymnastikkünsten und ihrer einnehmenden Persönlichkeit.

In den kommenden Monaten wird es insgesamt fünf DLC Packs mit 27 neuen spielbaren Charakteren geben. Die Inhaltspakete sind einzeln erhältlich und auch als Komplettpaket im Season Pass, der Deluxe Edition und der nWo 4-Life Digital Edition von WWE 2K22 enthalten.

