× Tiny Tina's Wonderlands angespielt

Tiny Tina's Wonderlands erscheint am 25. März! Wir haben es schon angespielt.

Wer Borderlands kennt, hat sofort den Comic-Look, die schrägen Gegner und die Unzahl an zufallsgenerierten Wummen im Kopf. Genau diese Formel nimmt Tiny Tina's Wonderlands und taucht diese von der Postapokalypse ins Fantasy-Setting.

Borderlands-Veteranen fühlen sich hier gleich Zuhause und metzeln im nu die ersten Goblins nieder. Man kann aus sechs verschiedenen Klassen wählen, die alle ihr einzigartiges Gameplay mitbringen. Neu ist diesmal, dass man wie in Dungeons and Dragons auch Skillpunkte in andere Klassen investieren kann und eine Hybridklasse erstellen kann. So kann man sich den ultimativen Charakter erstellen! Wie immer, kann man in Tiny Tina's Wonderlands eine Unzahl an Haupt- und Nebenquests bewältigen, wobei die Hauptmissionen auch im Endgame wieder neu gestartet werden können und dann auch an den aktuellen Level angepasst sind.

In der Preview-Version konnte man bereits zwei Klassen spielen:

Der Graveborn ist eine Form des Necromancers, der auf Kosten seiner eigenen Gesundheit massiven Schaden durch dunkle Magie anrichtet und immer von seinem kleinen Lich-Familiar begleitet wird.

ist eine Form des Necromancers, der auf Kosten seiner eigenen Gesundheit massiven Schaden durch dunkle Magie anrichtet und immer von seinem kleinen Lich-Familiar begleitet wird. Der Stabbomancer ist ein Assassine, der aus dem Hinterhalt mit Klingenzaubern angreift und durch kritische Treffer seine Gegner zu Fall bringt.

Beide Klassen punkten mit witzigen Features und machen Lust auf mehr.

20 Minuten des Gameplays hat 2K auf Youtube veröffentlicht:

Ersteindruck: Tiny Tina's Wonderlands kann sich sehen lassen. Die altbewährte Borderlands-Formel funktioniert in der Fantasy-Welt super und macht Laune! Wir freuen uns schon auf den 25. März, wenn das Spiel nun endlich für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und den PC (hier exklusiv über den Epic Games Store) erscheinen wird!