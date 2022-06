Spieler*innen können das Chaos der Wonderlands erleben und gleichzeitig auch alle seit dem Start veröffentlichten Inhalte wie den brandneuen DLC Spiegel-Schmelze.

2K und Gearbox Software gaben bekannt, dass Tiny Tina’s Wonderlands® am 23. Juni 2022 um 19:00 Uhr MESZ auf Steam erscheint, wo es durchgängig unter den am meisten gewünschten Titeln zu finden war. Seit der Veröffentlichung auf anderen Plattformen zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Jahr sind Kritiker und Fans fasziniert von dem herrlichen Chaos, das Tiny Tinas unberechenbaren Hirnwindungen entspringt. Durch Crossplay zwischen PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store und jetzt auch Steam können jetzt noch mehr Spieler*innen gemeinsam Abenteuer bestehen.

„Bei Gearbox geht es vor allem um einzigartige Entertainment-Erlebnisse – und für Wonderlands bedeutete dies, eine neue Facette eines bekannten Genres zu erschaffen“, so Randy Pitchford, Gründer von Gearbox Entertainment. „Steam-Spieler*innen erwartet ein grandioses Abenteuer bei der Erkundung von Tinas durchgeknallter Vorstellungskraft, und durch Crossplay haben unsere Fans noch mehr Möglichkeiten, den Dragon Lord zu bekämpfen, ganz egal auf welcher Plattform.“

Für begrenzte Zeit können sich Steam-Spieler*innen das Spiel zum Launch-Sonderpreis holen und bis zum 7. Juli 2022 das Goldene-Rüstung-Pack erhalten.

Auf Steam haben Spieler*innen die Wahl zwischen der Standard Edition für 59,99 Euro oder der Chaotic Great Edition für 79,99 Euro. Letztere enthält den Dragon-Lord-Pack-Bonusinhalt, den Season Pass, der eine zusätzliche spielbare Klasse enthält, die mit einem späteren Update veröffentlicht wird, das Arschgaul-Kosmetik-Pack sowie alle vier Spiegel-der-Mysterien-DLCs.

Die Spiegel-der-Mysterien-DLCs bieten neue Möglichkeiten, im Kampf gegen den Dragon Lord nach Beute und kosmetischen Objekten zu jagen, mit herausfordernden neuen Verliesen wie Gewundenen-Gefängnis, Schlemmer-Scharade und dem brandneuen Spiegel-Schmelze, das ebenfalls am 23.06. auf allen Plattformen, inklusive Steam, veröffentlicht wird.

In Spiegel-Schmelze treten die Spieler*innen gegen Fyodor, den Seelenwärter an, der tief im Innern seiner Bergfestung über seine Horde verlorener Seelen herrscht. Um seine Ketten zu zerbrechen, müssen die Spieler*innen Fyodors mörderische mechanische Verteidigungsanlagen bezwingen, darunter Terror-Geschütze, lodernde Schmelzöfen und Knochen zermalmende Hämmer, während sie neue Waffen, Ausrüstung und kosmetische Objekte erbeuten. Weitere Details zu Spiegel-Schmelze gibt es auf der offiziellen Website des Spiels.

Für alle, die die Chaotic Great Edition oder den Season Pass besitzen, bietet der vierte Spiegel-der-Mysterien-DLC, der im Laufe des Jahres erscheint, die brandneue spielbare Klasse Pestrufer*in. Als Elementarschamanen können sie Geister kanalisieren und Stürme herbeibeschwören, um die Widersacher mit Gift und Elementarschaden zu schwächen. Als 7. Klasse, die in Tiny Tina’s Wonderlands Einzug hält, bringen die Pestrufer*innen durch einen weiteren Ausbau des tiefgehenden Multiklassen-Systems im Spiel noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten für die Spieler*innen.

Weitere Informationen zur Steam-Veröffentlichung des Spiels gibt es auf der offiziellen Website des Spiels. Achtung, die Spielstände der Spieler*innen können zwischen den Plattformen Steam und Epic PC übertragen werden, aber sie müssen manuell verschoben werden. Wenn sie dies tun, riskieren Spieler*innen den eventuellen Verlust von Spielständen, wir empfehlen also dringend, vor dem Versuch der manuellen Übertragung, eine Backup-Kopie anzulegen. Genauere Anweisungen werden rechtzeitig zur Steam-Veröffentlichung auf support.2k.com verfügbar sein.

Tiny Tina’s Wonderlands ist seit dem 25. März 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 und im Epic Games Store verfügbar.

Tiny Tinas Wonderlands, entwickelt von Gearbox Software, ist mit einer Altersfreigabe ab 16 Jahren erschienen. Mehr Infos zu Tiny Tina’s Wonderlands gibt es unter playwonderlands.com und auf Twitter, Instagram und Facebook – einfach @PlayWonderlands folgen.