Der Super Mario Bros. Film: Ein 90 Minuten-Fest für Fans!

Der Super Mario Bros. Film läuft ab 5. April im Kino. Wir haben ihn bereits vorab gesehen und sind begeistert.

Heute startet der lang ersehnte „Super Mario Bros. Film“ in den heimischen Kinos. Ein knallbunter Animationsspaß der mit den Stimmen diverser Hollywood-Stars bestückt und vor allem auf die langjährigen Fans des Videospiel-Helden zugeschnitten wurde. Doch auch wenn man bislang keine Berührungspunkte mit Mario, Luigi und Co. hatte, garantiert der 90-minütige Streifen soliden Spaß für Jung und Junggebliebene.

Die wenig erfolgreichen Klempner-Brüder „Mario“ (Chris Pratt) und „Luigi“ (Charlie Day) aus Brooklyn werden durch Zufall per Abwasserröhre in das magische „Pilz-Königreich“ gezogen, um die dort herrschende Prinzessin „Peach“ (Anya Taylor-Joy) im Kampf gegen Bösewicht „Bowser“ (Jack Black) zu unterstützen.

Riesenschildkröte Bowsers unerwiderte Liebe zur Prinzessin schlägt schnell in Hass über. Hass der lediglich das Ziel, der vollständigen Zerstörung von Peachs Königreich hat.

Beim Versuch ihn dabei aufzuhalten, treffen Mario & Luigi auf dutzende Figuren aus dem Nintendo- Universum, inklusive Referenzen auf beinahe sämtliche Spiele der Super Mario Reihe.

Nachdem Verfilmungen von Videospielen bei Fans oft für Bauchweh sorgen, können wir hier Entwarnung geben. Der Film besticht nicht nur durch durch einen schönen und passenden Look, sondern auch der Soundtrack wird viele Fan-Herzen höher schlagen lassen. Es wird sowohl im Animations-Stil, als auch beim Soundtrack sowie beim Plot bewusst auf Dinge gesetzt, die funktionieren und dadurch wirkt das Endprodukt schön abgerundet und macht Freude beim Zusehen.

Der ungebrochene Siegeszug von Super Mario geht also auch nach 38 Jahren munter weiter und schaut man sich die Einspielergebnisse aus LA an, (dort läuft der Film seit 01.04) so könnte sich „Super Mario Bros.“ zum erfolgreichsten Kinostart des Jahres entwickeln.