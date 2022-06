× Mario Strikers: Battle League Football angespielt

Am 10. Juni ist das neue Mario Strikers da, wir haben es angespielt!

Wer in Mario Strikers: Battle League Football fairen Fußball erwartet, hat falsch gedacht, denn hier gibt es keinen Schiedsrichter. Es ist somit alles erlaubt. Und so kämpft man sich mit Rempeln, Items und Tritten zur gegnerischen Hälfte und versucht den Ball ins Tor zu bekommen. Nach dem Tutorial, dass einem Schritt für Schritt alle Mechaniken beibringt ist eines klar: Das Spiel ist einfach zu lernen, aber schwer zu meistern. Während jeder schnell heraus hat, wie man dem Gegner den Ball abnimmt, belohnt das Spiel gutes Timing beim Ausführen fast aller Aktionen. So erhält man beispielsweise einen Boost und den sofortigen Ballbesitz, wenn man den Gegner genau passend umrempelt.

Nach dem Tutorial spielten wir eine Runde Koop gegen die KI. Wir stellten unser Team zusammen, suchten uns Trikots und die Arena aus und starteten. Die KI war ziemlich knifflig zu besiegen und hätte uns fast erledigt. Ein Hyper-Strike rettete unser Spiel.

© Nintendo ×

Für einen Hyper-Strike muss man einen sogenannten Strike-Orb aufsammeln, der zufällig am Spielfeld erscheint und dann durch gutes Timing den Schuss verwandeln. Wenn alles klappt und der Ball ins Tor geht, erhält man dafür zwei Punkte. Jeder Charakter hat einen speziellen Hyper-Strike. So wird bei Waluigi der Torwart kurz gefesselt und bei Donkey Kong bleibt dann eine Bananenschale auf dem Spielfeld.

© Nintendo ×

Nach dem spektakulären Spiel spielten wir noch eine Runde gegeneinander. Nachdem wir kurz die Werte von Mario und Waluigi mit neuen Gegenständen verbessert haben, ging es auch schon los. Wir zeigten gegenseitig keine Gnade, es wurde gestoßen, geprügelt und mit Schildkrötenpanzern geschossen. Das Spiel war bis zum Ende knapp. Eins ist auf jeden Fall klar: bei Mario Strikers: Battle League Football werden Freundschaften getestet.

Wir hatten eine Menge Spaß und freuen uns schon auf den Release!