Tales from the Borderlands auf Nintendo Switch erhältlich!

Ein Muss für Borderlands-Fans

Nachdem Tales from the Borderlands nach langer Zeit endlich wieder auf PC, PlayStation und Xbox verfügbar ist, gibt es eine gute Nachricht für Nintendo-Liebhaber. Das Point-and-Click-Adventure ist nun auch auf Nintendo Switch erhältlich

Aus der Perspektive zweier Protagonisten versucht man an einen Haufen Geld zu kommen, doch in gewohner Borderlands-Manier läuft der Deal schief und es folgt ein großes Chaos. Die darauffolgenden Entscheidungen des Spielers beeinflussen den Rest der Geschichte bei der man auch viele alte Bekannte wie Moxxi, Zer0, Marcus und Claptrap trifft.

Tales of the Borderlands war ursprünglich in 5 separaten Episoden erhältlich. Diese wurden nun in ein Komplett-Paket zusammengefasst. Bisherige Spielstände können übernommen werden, auch zwischen den Konsolengenerationen.

Das Spiel ist bis 11.4. zum Einführungspreis von 19,90€ erhältlich!