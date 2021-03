Mit der "Play At Home"-Initiative von PlayStation kommen Fans auf ihre Kosten

Wer Ratchet & Clank noch nicht gespielt hat, hat nun die Gelegenheit dazu. Bis 1. April können Besitzer einer PS$ oder PS5 das Spiel Kostenlos im PlayStation-Store herunterladen. Das Spiel darf man dann für immer behalten und sich gleichzeitig schon mal auf "Ratchet & Clank: Rift Apart" vorbereiten. Rift Apart erscheint am 11. Juni 2021 auf der PlayStation 5.