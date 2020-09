Tony Hawk: "Surreal mich als Videospiel-Charakter zu sehen"

Los Angeles. Für Skateboard-Legende Tony Hawk (52) ist es "immer surreal", sich als Videospiel-Charakter zu sehen. Dies gelte vor allem jetzt angesichts der modernen Technologie, sagte er dem US-Promimagazin "People" vor der Veröffentlichung eines neues Videospiels der Hawk-Reihe.

Die bessere Grafik im Vergleich zu den ersten Editionen macht das Spiel für Hawks noch echter: "Wenn ich meinen Charakter fallen sehe, fühlt es sich viel realer an. Ich zucke mehr zusammen, wenn ich die Verletzungen sehe", scherzte er. In den 80er-Jahren begann Hawks Karriere, in der er elf Weltmeistertitel holte. 1998 wurde das erste Videospiel mit Hawk als Figur veröffentlicht. Danach kamen viele weitere Editionen.