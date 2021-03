Xbox Game Pass Trailer mit Falcon

Super Hero Stuff: Falcon aus Marvel spielt Xbox

Ein witziger Werbefilm erheitert das Netz. Pünktlich zum Trailer der neuen Marvel Serie "The Falcon And The Winter Soldier" auf Disney+ hängt sich Microsoft an den Hype-Train und präsentiert die neue Werbung für den Xbox Game Pass - mit Sam Wilson (gespielt von Anthony Mackie). Im Trailer zeigt ein Xbox Verkäufer mit einem typischen Xbox Live Gamertag (Auflösung am Ende des Videos) Sam Wilson aka Falcon eine Bandbreite an Xbox Spielen. Bei Halo 4 greift Sam dann auch zum Controller.

Marvels "The Falcon and The Winter Soldier" startet am 19. März auf Disney+.