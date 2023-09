Die 2. Phase des abnehmenden Mondes eignet sich besonders zum Loslassen, seien es fertige Projekte, unliebsame Erinnerungen oder Menschen, die uns nicht guttun. Außerdem unterstützt sie beim Loswerden von zu vielen Kilos.

Dienstag, 5., bis Montag, 11. September 2023

Dienstag, 0 h, bis Dienstag, ca. 23 h: abnehmender Mond in Stier

Dating: Gehen Sie gemeinsam ins Theater oder in eine Ausstellung, das macht heute besonders Spaß.

Erfolg: Maßnahmen, die das Wohlbefinden der Mitarbeiter und einen reibungslosen Ablauf von Arbeitsgängen fördern, gelingen momentan sehr gut.

Partnerschaft: Eine gegenseitige Massage ist ein perfekter Auftakt für einen gemütlichen Abend.

Hund und Katz' & Co: Verwöhnen Sie Ihren Liebling einmal nach Herzenlust, dafür ist er jetzt besonders empfänglich.

Wohnen/Haushalt/Garten: Falls Sie Investionen vorhaben, eignet sich dieser Zeitpunkt besonders für Überlegungen über die Finanzierung.

Food and Soul: Karotten-/Selleriestrudel mit Knoblauchsauce



Dos and Don’ts:

Perfekt fürs Wellnessen.

Die Halsregion ist momentan empfindlicher als sonst. Schonen Sie Ihre Stimme und vermeiden Sie Zugluft.

Dienstag, ca. 23 h, bis Freitag, ca. 07 h: abnehmender Mond in Zwillinge



Dating: Der Gespächsstoff geht in diesen Tagen nicht so leicht aus. Nützen Sie die Zeitqualität, um einander besser kennenzulernen.

Erfolg: Gute Tage für Vertragsverhandlungen.

Partnerschaft: Falls eine Aussprache ansteht, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür.

Hund und Katz' & Co: Ihr Tier ist in diesen Tagen besonders aufnahmefähig für Neues.

Wohnen/Haushalt/Garten: Malerarbeiten sowie Fensterputzen gehen momentan sehr gut von der Hand.

Food and Soul: Bandnudeln mit Broccoli und Käse-/Rahmsauce



Dos and Don’ts:

Melden Sie sich doch wieder einmal bei alten Bekannten.

Kein guter Zeitpunkt um Nägel zu schneiden oder zu feilen.

Freitag, ca. 07 h, bis Sonntag, ca. 19 h: abnehmender Mond in Krebs



Dating: Bedenken Sie, dass wir zurzeit auf emotionaler Ebene leicht überempfindlich reagieren. Möglicherweise hat Ihr Gegenüber es gar nicht böse gemeint.

Erfolg: Laden Sie Ihre Geschäftspartner doch wieder einmal zu einem gemütlichen Essen ein. Das kommt momentan besonders gut an.

Partnerschaft: Achten Sie darauf, dass sie vor lauter Bemühungen um Ihr Gegenüber nicht selbst auf der Strecke bleiben.

Hund und Katz' & Co: Der Magen ist an Krebs-Tagen sehr empfindlich. Leichtes und bekömmliches Futter ist jetzt besonders wichtig.

Wohnen/Haushalt/Garten: Super Zeit zum Rasenmähen und ausgiebigen Gießen.

Food and Soul: Pilzragout mit Blattsalat



Dos and Don’ts:

Lassen Sie Ihren Gefühlen freien Lauf, das ist befreiend.

Ärger schlägt sich noch leichter auf den Magen als sonst. Versuchen Sie, nichts Negatives an sich heranzulassen.

Sonntag, ca. 19 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Löwe



Dating: Die Vibes sind vielsprechend, Spaß und Lebensfreude stehen im Vordergrund.

Erfolg: Nutzen Sie die Gunst der Stunde für Planungen oder gezielte Initiativen, wenn Sie sich selbständig machen wollen.

Partnerschaft: Gemeinsame Aktivität bringt neuen Schwung in die Beziehung.

Hund und Katz' & Co: Fell, das jetzt geschoren/getrimmt wird, wächst kräftig und dicht nach - wenn dies nicht erwünscht ist, warten Sie damit bis nach den Löwe-/Jungfrau-Tagen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Kein so guter Zeitpunkt für Maler- oder Lackierarbeiten, dafür sehr gut zum Einlagern oder Einfrieren von Obst und Gemüse.

Food and Soul: Linsencurry mit Gurkensalat



Dos and Don’ts:

Genießen Sie sie dynamischen, lebensfrohes Vibes dieser Tage.

Löwe-Tage verführen oft zur Selbstgefälligkeit. Lassen Sie anderen auch "einen Platz an der Sonne".



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at