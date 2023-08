Auf Erfolg fokussieren

Ein Fasttag am Mittwoch (vor dem Vollmond) ist eine gute Vorbereitung für eine Abspeckphase, die bei darauffolgendem abnehmenden Mond leichter fällt. Außerdem gelingt es jetzt gut, noch einmal alle Kräfte zu bündeln, um Vorhaben oder Projekte zum Abschluss zu bringen.

Dienstag, 29. August, bis Montag, 4. September 2023

Dienstag, 0 h, bis Mittwoch, ca. 16 h: zunehmender Mond in Wassermann

Dating: Unternehmen Sie irgendetwas ganz Ungewöhnliches miteinander.

Erfolg: Eine gute Zeit für alle Maßnahmen zum Team-Building.

Partnerschaft: Klammern kommt gerade nicht gut an, geben Sie einander eine kurze Auszeit von Gemeinsamkeit, ab Mittwoch Abend ist das Bedürfnis nach Nähe wieder größer.

Hund und Katz' & Co: Möglicherweise ist Ihr Liebling in diesen Tagen besonders übermütig, lassen Sie ihm seine Freiheit, das tut ihm gut.

Wohnen/Haushalt/Garten: Wenn es geht, warten Sie mit größeren Reinigungs- oder Waschaktionen noch bis nach dem Vollmond, also bis Donnerstag, besser noch bis Freitag. Dann fallen sie leichter und sind effizienter.

Food and Soul: Hagebutten-Muffins



Dos and Don’ts:

Probieren Sie eine neue Frisur, kaufen Sie sich etwas Ausgefallens zum Anziehen oder machen Sie sonst etwas, was sie sich sonst nicht erlauben.

Überlegen Sie gut, ob ein Seitensprung wirklich die Sache wert ist.

Mittwoch, ca. 16 h, bis Freitag, ca. 16 h: zunehmender Mond in Fische, Vollmond Donnerstag, ca. 04 h, danach abnehmender Mond



Dating: Nehmen Sie sich Zeit für romantische Momente und lassen Sie Ihren Gefühlen freien Lauf.

Erfolg: Vielleicht kommt die Lösung für ein Problem im Schlaf: Achten Sie auf Ihre Träume!

Partnerschaft: Gemeinsamer Rückzug aus dem Trubel tut momentan besonders gut.

Hund und Katz' & Co: Katzen reagieren bei Vollmond manchmal mit "Mondsüchtigkeit", kein Grund zur Sorge.

Wohnen/Haushalt/Garten: Pflanzen sollten nicht bei Vollmond zurückgeschnitten werden. Ab Freitag wieder sehr gut für Wasch- und Reinigungsarbeiten.

Food and Soul: Mangold-Risotto



Dos and Don’ts:

Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl

Es kann zu Missverständnissen kommen! Bemühen Sie sich darum, sich klar auszudrücken und fragen Sie auch einmal nach, ob Ihr Gegenüber alles so verstanden hat, wie Sie es gemeint haben.

Freitag, ca. 16 h, bis Sonntag, ca. 17 h: abnehmender Mond in Widder



Dating: Zu schnelles Voranpreschen kann auch kontraproduktiv sein. Bemühen Sie sich um Einfühlungsvermögen.

Erfolg: Bei allen guten Ideen: Überlegen Sie, dass nicht nur der Startschuss wichtig ist, sondern bedenken Sie auch die langfristige Durchsetzungsmöglichkeit.

Partnerschaft: Falls die Luft etwas dicker ist, kann das an der Mond-Qualität liegen - sportliche Betätigung wirkt sicher ausgleichend.

Hund und Katz' & Co: Ebenso wie Menschen, können auch Tiere momentan etwas leichter reizbar sein.

Wohnen/Haushalt/Garten: Super Zeit, um Nahrungsmittel zu verarbeiten und haltbar zu machen.

Food and Soul: Bohnensuppe mit Chili



Dos and Don’ts:

Eine Kopfmassage tut jetzt besonders wohl.

Lassen Sie sich besonders beim Autofahren nicht provozieren, es kann höchstens Ärger bringen.

Sonntag, ca. 17 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Stier



Dating: Gehen Sie gemeinsam ins Theater oder in eine Ausstellung, das macht in diesen Tagen besonders Spaß.

Erfolg: Maßnahmen, die das Wohlbefinden der Mitarbeiter und einen reibungslosen Ablauf von Arbeitsgängen fördern, gelingen momentan sehr gut.

Partnerschaft: Eine gegenseitige Massage ist ein perfekter Auftakt für einen gemütlichen Abend.

Hund und Katz' & Co: Verwöhnen Sie Ihren Liebling einmal nach Herzenlust, dafür ist er jetzt besonders empfänglich.

Wohnen/Haushalt/Garten: Falls Sie Investionen vorhaben, eignet sich dieser Zeitpunkt besonders für Überlegungen über die Finanzierung.

Food and Soul: Kartoffelknödel mit Mango- und Vanillesauce



Dos and Don’ts:

Perfekt fürs Wellnessen.

Die Halsregion ist momentan empfindlicher als sonst. Schonen Sie Ihre Stimme und vermeiden Sie Zugluft.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at