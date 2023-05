Den Blick nach vorne richten

Die Phase des beginnenden zunehmenden Mondes gibt reichlich Energie für eine Neuorientierung und für das Arbeiten an einem Aufbau. Weniger unterstützend ist sie beim Abnehmen.

Dienstag, 23., bis Montag, 29. Mai 2023

Dienstag Mitternacht bis Mittwoch, ca. 17 h: zunehmender Mond in Krebs



Dating: Achtung vor Gefühlsduselei und Überempfindlichkeit.

Erfolg: Lassen Sie Ärger nicht zu sehr an sich heran, das kann sich besonders an diesen Tagen auf den Magen schlagen.

Partnerschaft: Kuscheln und gegenseitiges Verwöhnen sind jetzt ganz besonders angesagt.

Hund und Katz' & Co: Tiere neigen momentan dazu, sensibler zu reagieren als sonst. Viele Streicheleinheiten und (gesunde) Leckerlis können sie beruhigen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Keine gute Zeit zum Einkochen, dafür aber umso mehr fürs Rasenmähen.

Food and Soul: Spargelragout mit Putenfleisch



Dos and Don’ts:

Gehen Sie in diesen Tagen ganz bewusst auf die Bedürfnisse Ihrer Umgebung ein, das wird Ihnen momentan ganz besonders hoch angerechnet.

Wenn möglich, Haarpflege, vor allem Schneiden, auf die kommenden Löwe- und Jungfrau-Tage verlegen.

Mittwoch, ca. 17 h, bis Samstag, ca. 05 h: zunehmender Mond in Löwe



Dating: Lebensfreude ist die Devise dieser Tage - ein ideales Vorzeichen für gemeinsame Stunden.

Erfolg: Ein perfekter Zeitpunkt, um die Mitarbeitermotivation zu erhöhen oder einen Aufstieg auf der eigenen Karriereleiter zu fördern.

Partnerschaft: Beobachten Sie sich momentan genau, ob Sie Ihr Gegenüber durch die Übernahme der Führungsposition in der Beziehung nicht zu sehr an die Wand spielen.

Hund und Katz' & Co: Wenn Sie Ihrem Hund das Fell trimmen lassen wollen, sind dies keine günstigen Tage dafür, denn es würde sehr rasch wieder nachwachsen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Keine gute Zeit fürs Rasenmähen, umso mehr für das Säen von Rasen.

Food and Soul: Palatschinken mit Fülle aus Beerenfrüchten



Dos and Don’ts:

Feines Haar wird dichter, wenn es an Löwe-Tagen geschnitten wird.

Herz und Kreislauf sollten zurzeit nicht überbelastet werden.

Samstag, ca. 05 h, bis Montag, ca. 17 h: zunehmender Mond in Jungfrau

Dating: Kein so guter Zeitpunkt für ein erstes Treffen, warten Sie damit lieber auf die Zeit der Waage-Tage.

Erfolg: Nutzen Sie die Qualität dieser Tage zum Analysieren von Vorgängen und zur Planung von Strategien.

Partnerschaft: Die Mond-Qualität verleitet zu kleinlichem Verhalten und Kritik. Ab Montag Abend sieht alles wieder besser aus.

Hund und Katz' & Co: Falls es nötig ist, spricht Ihr vierbeiniger Liebling zurzeit sehr gut auf eine Entwurmungsbehandlung an.

Food and Soul: Rettich-Kartoffel-Suppe



Dos and Don’ts:

Super Tage für einen Friseurbesuch.

Unbegründete Selbstkritik tut nicht gut, prüfen Sie besonders in diesen Tagen, ob sie berechtigt ist.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at