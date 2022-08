Das Horoskop für den Super-Vollmond heute Nacht

In dieser Nacht vom 11. auf den 12. August steht der letzte Super-Vollmond des Jahres 2022 steht an.

Er wird diese Nacht kaum zu übersehen sein: Der letzte Super-Vollmond in diesem Jahr. Durch seine große Nähe zur Erde wirkt er besonders groß und hell. 2022 gab es bereits drei Mal ein solches Ereignis, das nächste findet erst wieder am 1. August 2023 statt.

Abgesehen von dem optischen Hingucker, den ein Supermond bietet, ist der kommende Vollmond im Wassermann auch für das Horoskop von Bedeutung. So wirkt sich das Himmelsspektakel auf die jeweiligen Sternzeichen (bzw. Aszendenten) aus:

Sternzeichen mit Aszendent Widder

Egal ob ein Abend mit Freunden, eine Sommerparty oder einfach nur ein längeres Telefonat mit einem Liebsten: Den Vollmond nutzt man mit Widder-Aszendent am besten, um sein soziales Umfeld zu pflegen.

Sternzeichen mit Aszendent Stier

Stier-Aszendenten sollten ihre berufliche Situation in den Fokus rücken. Der Super-Vollmond im August 2022 wirft nämlich ein Licht auf das 10. Haus, das Haus der Reputation und der Karriere. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um über Pläne und Wünsche zu reflektieren.

Sternzeichen mit Aszendent Zwillinge

Für Zwillings-Aszendenten wirkt sich der Vollmond positiv auf das 9. Haus, das Haus der Reisen, fremden Kulturen und der Philosophie aus. Spontaner Kurztrip gefällig?

Sternzeichen mit Aszendent Krebs

Für Krebs-Aszendenten bietet dieser Vollmond die Chance, sich mit den eigenen Schattenseiten auseinanderzusetzen. Manchmal kein einfacher Schritt, aber für die eigene Persönlichkeitsentwicklung und Transformation ist jetzt ein idealer Zeitpunkt.

Sternzeichen mit Aszendent Löwe

Das Thema Liebe ist während dieses Vollmonds omnipräsent, wenn man den Aszendenten im Löwen hat. Auch als Single legt dieser Vollmond den Fokus auf die direkten zwischenmenschlichen und romantischen Beziehungen. Für vergebene Löwe-Aszendenten ist dieser Vollmond eine gute Gelegenheit, sich gegenseitig eine Extraportion Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken.

Sternzeichen mit Aszendent Jungfrau

Durch die Aktivierung des 6. Haus verschärft sich der Ausblick auf Themen wie Job, Routine und Alltag noch mehr und sorgt für weitere Effizienz. Noch mehr Planung, noch mehr Struktur und noch mehr Produktivität ist möglich. Aber Achtung, auch die Gesundheit ist Teil des 6. Hauses, daher ist auch die nötige Entspannung als Ausgleich wichtig.

Sternzeichen mit Aszendent Waage

Als Waage steht dieser Vollmond für ein wahres Feuerwerk der Kreativität und Freude. Egal ob Wohnung zu dekorieren, lauthals singen – jetzt ist die Zeit, sich künstlerisch auszutoben.

Sternzeichen mit Aszendent Skorpion

Als Skorpion-Aszendent macht man es sich am besten daheim gemütlich. Die eigenen vier Wände oder andere Orte, die sich wie ein Zuhause anfühlen, sind am Vollmond vom 12. August 2022 besonders wichtig. Das 4. Haus steht für Familie und Heimat, was die Verbindungen zu den eigenen Wurzeln stärkt.

Sternzeichen mit Aszendent Schütze

Kommunikation ist das Stichwort dieses Vollmonds, wenn du Aszendent Schütze bist. Egal ob mit den Liebsten persönlich oder dem Chef via E-Mail – grundsätzlich gilt: Lieber nochmals nachdenken, bevor auf "Senden" oder "Veröffentlichen" geklickt wird und bei direkten Gesprächen im Zweifel erst abwägen, wie und was gesagt wird.

Sternzeichen mit Aszendent Steinbock

Da dieser Vollmond im August 2022 das 2. Haus beleuchtet von Steinbock-Aszendenten beleuchtet, das Haus der Finanzen, sei in finanzieller Hinsicht Hinsicht zu Vorsicht geraten. Das heißt nicht, dass man sich nichts gönnen darf – jedoch sollte man den Kontostand nicht aus dem Blick verlieren.

Sternzeichen mit Aszendent Wassermann

Zur Löwe-Saison und an diesem Super-Vollmond sind Menschen mit Wassermann-Aszendenten absolut im Mittelpunkt. Damit bietet sich auch die Gelegenheit, seine Mitmenschen auf allen Ebenen von seinen Talenten, Visionen und Geistesblitzen überzeugen.

Sternzeichen mit Aszendent Fische

Als Wasserzeichen sind Fische von Natur aus emotional und sensibel, aber während des Super-Vollmonds verstärken sich intensive Gefühle und bisher zurückgehaltene Gedanken. Der Vollmond aktiviert nämlich das 12. Haus, das Haus der Geheimnisse und des Unterbewusstseins. Heißt: Seine Seele besser kennenzulernen und sich mit seinen innersten Wünsche, Schattenseiten und Instinkten zu beschäftigen.