Die zweite Phase des zunehmenden Mondes verleiht Ihnen die nötige Power, um begonnene Projekte mit Erfolg voranzutreiben.

Dienstag, 8. bis Montag, 14. Februar 2022

Dienstag, 0 h bis Mittwoch, ca. 12 h: zunehmender Mond in Stier

Dating: Verabreden Sie sich zum gemeinsamen Wellnessen, das passt perfekt zu den momentanen Vibes.

Erfolg: Gute Zeit für finanzielle Angelegenheiten.

Partnerschaft: Überlegen Sie, ob Sie nicht nur aus Prinzip auf Ihrem Standpunkt beharren.

Hund und Katz' & Co: Das Bedürfnis nach "Revierabgrenzung" kann bei diesem Mondstand besonders stark sein.

Food and Soul: Kartoffel-/Knoblauchsuppe



Dos and Don’ts:

Geben Sie sich ganz bewusst genussvollen Dingen hin, das bringt neue Lebenskraft.

Sturheit bringt nur eine Verhärtung der Fronten. Ab den kommenden Zwillinge-Tagen verspricht eine Diskussion wieder mehr Erfolg.

Mittwoch, ca. 12 h, bis Samstag, ca. 01 h: zunehmender Mond in Zwillinge

Dating: Super Tage für ein Treffen, der Gesprächstoff geht sicher nicht aus.

Erfolg: Meetings, Besprechungen und Verhandlungen können momentan effizienter und erfolgreicher voranschreiten, vorausgesetzt, es steht nicht zu viel auf der Agenda.

Partnerschaft: Nützen Sie die Mond-Qualität für Aussprachen, das fällt jetzt leichter.

Hund und Katz' & Co: Eine Krallenpflege an Zwillinge-Tagen bringt oft nicht den gewünschten Effekt.

Food and Soul: Karfiol-/Schinkenpfanne mit Käse überbacken



Dos and Don’ts:

Gute Tage für Vertragsabschlüsse.

Achtung vor Nervosität durch zu viele Vorhaben auf einmal.

Samstag, ca. 01 h, bis Montag, ca. 12 h: zunehmender Mond in Krebs

Dating: Achtung vor Gefühlsduselei und Überempfindlichkeit.

Erfolg: Lassen Sie Ärger nicht zu sehr an sich heran, das kann sich besonders an diesen Tagen auf den Magen schlagen.

Partnerschaft: Kuscheln und gegenseitiges Verwöhnen sind jetzt ganz besonders angesagt.

Hund und Katz' & Co: Tiere neigen momentan dazu, sensibler zu reagieren als sonst. Viele Streicheleinheiten und (gesunde) Leckerlis können sie beruhigen.

Food and Soul: Champignon-Risotto mit grünem Salat



Dos and Don’ts:

Gehen Sie in diesen Tagen ganz bewusst auf die Bedürfnisse Ihrer Umgebung ein, das wird Ihnen momentan ganz besonders hoch angerechnet.

Wenn möglich, Haarpflege, vor allem Schneiden, auf die kommenden Löwe- und Jungfrau-Tage verlegen.

Montag, ca. 12 h bis Mitternacht: zunehmender Mond in Löwe

Dating: Herzlichkeit und Lebensfreude liegen in der Luft.

Erfolg: Die Funken Ihrer Dynamik springen auch leicht auf die Mitarbeiter über.

Partnerschaft: Achtung, dass Sie Ihr Gegenüber nicht an die Wand spielen.

Hund und Katz' & Co: Spaß und die Möglichkeit, sich auszutoben, sind heute besonders wichtig.

Food and Soul: Herzhafter Linseneintopf



Dos and Don’ts:

Feines Haar, an Löwe-Tagen geschnitten, wird dazu angeregt, kräftiger und stärker nachzuwachsen.

Unerwünschten Haarwuchs jetzt zu entfernen, ist ungünstig.



