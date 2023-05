Bis zu Vollmond am Freitag sollten Sie die Kraft des Mondes nutzen, der Sie beim Aufbau auf körperlicher Ebene, aber auch bei Ihren Projekten unterstützt. Vitamine und Mineralstoffe werden besonders gut aufgenommen und verarbeitet, aber Achtung: Dies gilt auch für Kalorien!

Dienstag, 2., bis Montag, 8. Mai 2023

Dienstag, ca. 08 h, bis Donnerstag, ca. 17 h: zunehmender Mond in Waage



Dating: Love is in the air! Besser kann die Zeitqualität fürs Flirten gar nicht sein.

Erfolg: Mit Diplomatie erreichen Sie momentan mehr als mit autoritärem Verhalten.

Partnerschaft: Der Mondstand verspricht harmonische und sinnliche Stunden.

Hund und Katz' & Co: Falls Ihr Tier in bestimmten Situationen mit Angst oder Verweigerung reagiert, eignen sich diese Tage, um ihm dies vorsichtig abzutrainieren.

Wohnen/Haushalt/Garten: Der ideale Zeitpunkt für ein Face-Lifting der Wohnung oder des Gartens. Zum Verschönern Ihrer Umgebung haben Sie momentan gute kreative Ideen.

Food and Soul: Karfiol-Broccoli-Curry mit Erdnussauce



Dos and Don’ts:

Charme und Liebenswürdigkeit öffnen in diesen Tagen Türen und Tore.

Die Nierengegend ist zurzeit besonders empfindlich. Vermeiden Sie Zugluft und achten Sie darauf, genug Wasser zu trinken.

Donnerstag, ca. 17 h, bis Samstag, ca. 22 h: zunehmender Mond in Skorpion, Vollmond Freitag, ca. 19 h, danach abnehmnder Mond



Dating: Momentan gelingt es Ihnen ganz besonders, Charisma zu verströmen.

Erfolg: Lassen Sie sich nicht auf Machtspiele ein und seien Sie vorsichtig vor Manipulationsversuchen.

Partnerschaft: Die Zeichen stehen auf Leidenschaft … !

Hund und Katz' & Co: Besonders Katzen reagieren auf den Vollmond oft mit Unruhe, das ist kein Grund zur Besorgnis.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ein idealer Zeitpunkt, um Heilkäuter zu sammeln oder zu ernten und sie anschließend zu trocknen. Der Vollmond verstärkt ihre Wirkung.

Food and Soul: Bärlauch-Spargel-Pfanne



Dos and Don’ts:

Arbeiten Sie verstärkt daran, eine Krise zu bewältigen. Diese Tage steigern die Regenerationskraft.

Die Zeitqualität verleitet zu Eifersuchtsgefühlen. Überlegen Sie sachlich, ob Ihr Misstrauen gerechtfertigt ist.

Samstag, ca. 22 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Schütze

Dating: Der Mondstand verspricht Optimismus und Offenheit, gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Date!

Erfolg: Gute Tage, um Kontakte ins Ausland zu pflegen.

Partnerschaft: Die Zeichen stehen auf große Glücksgefühle – genießen Sie es in vollen Zügen!

Hund und Katz' & Co: Ein Ortswechsel oder eine Reise ist für Ihren Liebling momentan weniger herausfordernd als möglicherweise an anderen Tagen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Einkochen, einfrieren, Marmelade oder Pesto herstellen, ... ein sehr günstiger Zeitpunkt für alles, was mit Einlagern und Haltbarmachen von Obst und Gemüse zu tun hat.

Food and Soul: Linsensalat mit Feta



Dos and Don’ts:

Ein idealer Zeitpunkt, um eine langersehnte größere Reise zu planen.

Dieser Mondstand kann zu Übertreibung auf allen Gebieten verleiten.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at