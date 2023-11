Die erste Phase des abnehmenden Mondes eignet sich besonders gut dazu, Arbeitsprojekte oder persönliche Anliegen „hinauszutragen“, zu präsentieren. Außerdem unterstützt sie beim Abnehmen.

Dienstag, 28. November, bis Montag, 4. Dezember 2023

Dienstag 0 h, bis Mittwoch, ca. 08 h: abnehmender Mond in Zwillinge

Dating: Die Zeitqualität verleitet dazu, auf mehreren Hochzeiten tanzen zu wollen. Versuchen Sie, sich auf ein Gegenüber zu konzentrieren.

Erfolg: Eine perfekte Zeit für gute Kommunikation innerhalb des Betriebes oder um neue Kontakte nach außen zu knüpfen.

Partnerschaft: Nutzen Sie die förderlichen Vibes für eventuell anstehende Aussprachen.

Hund und Katz' & Co: Ihr vierbeiniger Liebling ist momentan besonders neugierig und lernfähig.

Wohnen/Haushalt/Garten: Eine gute Zeitqualität für Maler- oder Lackierarbeiten oder um Spiegel und Fenster effizient zu putzen

Food and Soul: Nudeln mit Walnuss-Pesto



Dos and Don’ts:

Rufen Sie doch alte Bekannte oder Freunde wieder einmal an!

Die Zwillinge-Qualität macht oft nervös, weil wir zu viel auf einmal wollen. Erdung und bewusste Konzentration ist angesagt.

Mittwoch, ca. 08 h, bis Freitag, ca. 17 h: abnehmender Mond in Krebs



Dating: Gute Tage für ein Date, wenn Sie in der Partnerschaft auf der Suche nach Geborgenheit sind.

Erfolg: Momentan regiert bei Entscheidungen eher das Gefühl als die Vernunft.

Partnerschaft: Die Mond-Qualität kann auch schon bei Kleinigkeiten zu einer überemotionalen Reaktion führen.

Hund und Katz' & Co: Achten Sie bei Ihrem Liebling auf artgerechte Kost, der Magen ist empfindlicher als sonst.

Wohnen/Haushalt/Garten: Bei dieser Mondqualität brauchen Sie beim Putzen und Wäschwaschen weniger Reinigungsmittel und Arbeitskraft, um zu ein perfektes Ergenbis zu erhalten.

Food and Soul: Chinakohl-Suppe mit Würstelstückchen



Dos and Don’ts:

Bemühen Sie sich bei aller Fürsorglichkeit für die anderen, dass Ihre eigenen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen.

Warten Sie mit dem Haarewaschen und -schneiden nach Möglichkeit auf die kommenden Löwe- und Jungfrau-Tage.

Freitag, ca. 17 h, bis Montag, ca. 05 h: abnehmender Mond in Löwe



Dating: Die Vibes stehen auf Lebensfreude und Herzlichkeit - nutzen Sie sie!

Erfolg: Ihre Chefqualitäten kommen zurzeit besonders gut rüber!

Partnerschaft: Eine super Zeit für gemeinsame Aktivitäten und Spaß.

Hund und Katz' & Co: Fell, das zu dieser Mond-Qualität geschoren wird, wächst kräftig und dicht wieder nach.

Wohnen/Haushalt/Garten: Genießen Sie doch einmal Ihre Wohnung wie ein:e König:in - die kommenden Jungfrau-Tage eignen sich viel besser zum Arbeiten am Zuhause.

Food and Soul: Bohnen-Mais-Paradeiser-Pot mit Chili, dazu Gurkensalat



Dos and Don’ts:

Viel Bewegung an frischer Luft tut dem Herz und Kreislauf jetzt besonders gut.

Die Mondqualität verleitet dazu, andere an die Wand zu spielen.Das macht kein gutes Blut.

Montag, ca. 05 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Jungfrau



Dating: Jungfrau-Tage verleiten dazu, allzu (selbst)krititsch zu sein. Versuchen Sie, alles ein wenig lockerer zu sehen.

Erfolg: Gute Tage, um Aufgaben zu erledigen, die große Genauigkeit erforden.

Partnerschaft: Bestimmte Eigenschaften an Ihrem Gegenüber stören Sie momentan besonders. Wenn sie sich mit Ihrer Kritik daran bis in die kommenden Waage-Tage zurückhalten können, vermeiden Sie möglicherweise unnötigen Streit und Sie sehen dann alles wieder viel entspannter.

Hund und Katz' & Co: Hunde mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind zurzeit besonders empfindlich. Achten Sie auf die richtige Kost für Ihren Liebling.

Wohnen/Haushalt/Garten: Arbeiten wie Ordnen, Putzen, Entrümpeln usw. gehen zurzeit leichter von der Hand als sonst.

Food and Soul: Zwiebelkuchen mit Speck, dazu Rote-Rüben-Salat



Dos and Don’ts:

Super Zeitqualität für einen Friseurbesuch, besonders zum Haareschneiden.

In diesen Tagen fällt das berühmte Haar in der Suppe besonders auf. Bemühen Sie sich um großzügiges Übersehen, das macht allen das Leben leichter.



