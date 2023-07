Loslassen und Platz machen für Neues

Die letzte Mondphase sollten wir nutzen, um Altes und Ballast abzuwerfen, damit wir frei und aufnahmefähig für neue Wege sind. Sie unterstützt uns auch auf dem Weg zu einer schlankeren Silhouette.

p> Dienstag, 11., bis Montag, 18. Juli 2023

Dienstag, 02 h, bis Donnerstag, ca. 10 h: abnehmender Mond in Stier



Dating: Ein Date zum Wellnessen kommt bei diesen Vibes besonders gut an.

Erfolg: Überlegungen oder Aktivitäten in Richtung Absicherung des Erreichten können jetzt gute Erfolge bringen.

Partnerschaft: Familientreffen oder eine gemütliche Zeit mit Freunden sind angesagt.

Hund und Katz' & Co: Ihr vierbeiniger Liebling genießt Leckerlis jetzt ganz besonders, aber die sollten immer artgerecht und gesund sein.

Wohnen/Haushalt/Garten: Nutzen Sie diese Tage zur Überprüfung bestehender Versicherungen Ihrer Besitztümer oder zum Abschluss einer neuen.

Food and Soul: Erdäpfelsuppe mit Krabben



Dos and Don’ts:

Gönnen Sie sich doch wieder einmal ein kulturelles Erlebnis!

Die Halsregion und die Stimme sind momentan sehr sensibel, vermeiden Sie Zugluft und Überbelastung.

Donnerstag, ca. 10 h, bis Samstag, ca. 19 h: abnehmender Mond in Zwillinge



Dating: Nutzten Sie die kommunikativen Vibes und zeigen Sie ehrliches Interesse, das ist zurzeit sehr erfolgversprechend.

Erfolg: Bemühen Sie sich um Konzentration auf eine Sache, die Zeitqualität verführt dazu sich zu verzetteln.

Partnerschaft: Perfekte Tage für eine Aussprache, falls eine ansteht.

Hund und Katz' & Co: Die Merk- und Lernfähigkeit ist jetzt besonders gut, nutzen Sie dies für das Training Ihres Tieres.

Wohnen/Haushalt/Garten: Malerarbeiten gelingen bei dieser Mondqualität sehr gut.

Food and Soul: Karfiolauflauf mit Lachsstückchen



Dos and Don’ts:

Eine gute Zeit für Verhandlungen oder auch Vertragsabschlüsse.

Es funktioniert nicht, auf allen Hochzeiten zu tanzen, setzen Sie Prioritäten.

Samstag, ca. 19 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Krebs, Neumond Montag ca. 20 h, danach zunehmender Mond

Dating: Achtung vor Gefühlsduselei und Überempfindlichkeit.

Erfolg: Lassen Sie Ärger nicht zu sehr an sich heran, das kann sich besonders an diesen Tagen auf den Magen schlagen.

Partnerschaft: Kuscheln und gegenseitiges Verwöhnen sind jetzt ganz besonders angesagt.

Hund und Katz' & Co: Mit Sicherheit hat Ihr Tier zurzeit ein erhöhtes Bedürfnis nach Streicheleinheiten.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ein Grillfest oder ein gemütliches gemeinsames Essen kann die nachbarschaftlichen Bande und gegenseitige Hilfsbereitschaft fördern.

Food and Soul: Schwammerlragout mit grünem Salat



Dos and Don’ts:

Gehen Sie in diesen Tagen ganz bewusst auf die Bedürfnisse Ihrer Umgebung ein, das wird Ihnen momentan ganz besonders hoch angerechnet.

Wenn möglich, Haarpflege, vor allem Schneiden, auf die kommenden Löwe- und Jungfrau-Tage verlegen.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

