Diese Mondphase eignet sich, das alte Jahr, vor allem seine problematischen Seiten, endgültig „hinauszukehren“ und somit Raum für Neues und Erbauliches zu schaffen. Ebenso immer noch eine gute Zeit zum Abbau von Kilos.

Dienstag, 02, bis Montag, 08.Jänner 2024

Dienstag, 0h, bis Mittwoch, ca. 02 h abnehmender Mond in Jungfrau

Dating: Bemühen Sie sich, nicht allzu (selbst)kritisch zu sein oder verlegen Sie ein Treffen gleich in die kommenden Waage-Tage, die sich dafür viel besser eignen.

Erfolg: Rechthaberei und Nörgeleien sind unproduktiv. Ab Mittwoch sehen Sie alles wieder entspannter.

Partnerschaft: Eine gute Zeit, um rational zu analysieren, ob Ihr Gegenüber Ihnen guttut oder nicht.

Hund und Katz' & Co: Gesunde und leichte Kost für Ihren viebeinigen Liebling ist momentan besonders wichtig.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ein profunder Hausputz geht zurzeit leicht von der Hand und ist auch effizient.

Food and Soul: Rettich-Erdäpfelsuppe mit gerösteten Brotwürfeln



Dos and Don’ts:

Nutzen Sie die Zeitqualität, um in Bereichen wie Freundschaften, Geschäftspartnerschaften usw. "die Spreu vom Weizen zu trennen".

An Jungfrau-Tagen besteht die Neigung, "ein Haar in jeder Suppe" zu sehen, auch wo gar keines drinnen ist.

Mittwoch, ca. 02 h, bis Freitag, ca. 14 h: abnehmender Mond in Waage



Dating: Die Vibes könnten nicht besser sein für ein Date!

Erfolg: Alles, was Sie zu einem harmonischen Miteinander am Arbeitspaltz beitragen, kommt momentan besonders gut an.

Partnerschaft: Sinnlichkeit und Genuss sind angesagt. Nutzen Sie diese Stimmung für schöne gemeinsame Stunden.

Hund und Katz' & Co: Gute Tage zum Üben, falls Ihr Pferd ängstlich beim Verladen auf einen Anhänger ist.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ein sehr guter Zeitpunkt zum Verschönern Ihrer Umgebung.

Food and Soul: Pasta mit Nusspesto



Dos and Don’ts:

Gönnen Sie sich etwas Angenehmes oder Schönes, Wellness, einen Einkaufsbummel oder einen Theater-/Konzertbesuch.

Die Nierengegend ist jetzt besonders empfindlich.

Freitag, ca. 14 h, bis Sonntag, ca. 22 h: abnehmender Mond in Skorpion



Dating: Der Mondstand bringt Ihr Charisma zur Geltung.

Erfolg: Achten Sie darauf, nicht in Situationen zu kommen, wo Sie erpressbar werden.

Partnerschaft: Denken Sie an den Spruch "Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft".

Hund und Katz' & Co: Warten Sie nach Möglichkeit mit der Sterilisation/Kastration eines Tieres, bis die Skorpion-Qualität vorbei ist.

Wohnen/Haushalt/Garten: Lassen Sie sich nicht in bösen Tratsch in der Nachbarschaft hineinziehen.

Food and Soul: Faschierter Braten mit Kohlgemüse



Dos and Don’ts:

Gute Tage, um aus einer Krise gestärkt hervorzugehen.

Skorpion-Tage können dazu verführen, Macht oder Zwang auf andere auszuüben. Das kann auf einen selbst zurückfallen.

Sonntag, ca. 22 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Schütze



Dating: Die großzügigen Vibes dieser Tage können dazu verleiten, sich den Mund etwas zu voll zu nehmen, Angeberei kommt aber beim Gegenüber nicht gut an.

Erfolg: Die Zeichen stehen auf Optimismus und Expansion.

Partnerschaft: Buchen oder planen Sie in diesen Tagen gemeinsam eine große Reise.

Hund und Katz' & Co: Wenn ein Ortswechsel für Ihr Tier vorgesehen ist (z.B. neuer Stall, Besitzerwechsel), sind diese Tage ideal dafür, damit die Eingewöhnung in die neue Umgebung gut gelingt.

Wohnen/Haushalt/Garten: Sehr guter Zeitpunkt zum Zurückschneiden von Obstbäumen oder -sträuchern.

Food and Soul: Weiße Bohnen in Paradeissauce mit Feta-Käse



Dos and Don’ts:

Super Tage für eine Horizonterweiterung, buchen oder besuchen Sie z. B. ein Seminar oder einen Sprachkurs.

Das ewige Predigen der eigenen Meinung wirkt auf andere zermürbend.



Liebe Leserinnen und Leser!

Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr! Ich danke Ihnen für Ihre Treue und freue mich darauf, Ihnen hier auf oe24 weiterhin einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Prosit 2024!

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at