Der Mond ist noch im Abnehmen und erleichtert das Abnehmen und Entgiften des Körpers. Er unterstützt auch dabei, seelischen Ballast abzugeben.

Dienstag, 08., bis Montag, 14. August 2023

Dienstag, 0 h bis Mittwoch, ca. 16 h: abnehmender Mond in Stier

Dating: Gemeinsam genießen ist die Devise.

Erfolg: Guter Zeitpunkt für Maßnahmen zur finanziellen Absicherung oder Abgrenzung von der Konkurrenz.

Partnerschaft: Ein Theaterbesuch oder ein Essen in einm schicken Lokal sind ein guter Einstieg für sinnliche Stunden.

Hund und Katz' & Co: In diesen Tagen ist es besonders wichtig, das Revier Ihres Vierbeiners zu respektieren.

Wohnen/Haushalt/Garten: Heute wäre die perfekte Zeitqualität, um sich eine Kuschelecke in der Wohnung oder im Garten herzurichten oder wenigstens den Arbeitsplatz gemütlicher zu gestalten.

Food and Soul: Lammkotelettes mit Süßkartoffelpüree



Dos and Don’ts:

Üben Sie in diesen Tagen das Nein-Sagen, wenn Sie sich überfordert fühlen. Es gelingt jetzt besser als sonst.

Schützen Sie sich momentan besonders vor Halsweh und Verkühlungen. Die Halsgegend ist zurzeit empfindlicher als sonst.

Mittwoch, ca. 16 h, bis Samstag, ca. 01 h: zunehmender Mond in Zwillinge



Dating: Zeigen Sie Ihr Interesse am Gegenüber, die Tage eignen sich ganz besonders zum Erzählen und zum Zuhören.

Erfolg: Perfekte Tage zum Verhandlen und zum Besprechen von Projekten.

Partnerschaft: Nützen Sie die Mond-Qualität, um der Kommunikation wieder Auftrieb zu geben.

Hund und Katz' & Co: Ihr vierbeiniger Liebling ist momentan besonders aufnahmefähig für Neues oder für Lernen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Sehr gute Zeitqualität für Malerarbeiten sowie für das Putzen von Fenstern und Spiegeln.

Food and Soul: Tortilla mit Artischocken



Dos and Don’ts:

Gute Tage für Aussprachen und das Schlichten von Streitigkeiten.

Zwillige-Tage verleiten zu Nervosität und Verzettleung.

Samstag, ca. 01 h, bis Montag, ca. 11 h: zunehmender Mond in Krebs



Dating: Weniger Action, mehr Gemütlichkeit ist angesagt.

Erfolg: Zeigen Sie auch im Berufsleben durchaus einmal Ihre Gefühle, das macht Sie authentisch.

Partnerschaft: Ein romantisches Candlelight-Dinner passt sehr gut zu dieser Mond-Qualität.

Hund und Katz' & Co: Möglicherweise ist Ihr Liebling gerade besonders schmusebedürftig, genießen Sie es!

Wohnen/Haushalt/Garten: Pflegen Sie Ihre nachbarschaftlichen Beziehungen mit einer Einladung zum Essen oder zum gemeinsamen Grillen.

Food and Soul: Pilzpfanne mit Nudeln



Dos and Don’ts:

Machen Sie wieder einmal Dinge, die Ihnen in der Kindheit Spaß gemacht haben.

Warten Sie mit einem Friseurbesuch besser noch bis zu den kommenden Löwe- und Jungfrau-Tagen.

Montag, ca. 11 h, bis Montag Mitternacht: zunehmender Mond in Löwe

Dating: Herzlichkeit und Lebensfreude liegen in der Luft.

Erfolg: Ihre eigene Motivation fällt momentan bei den Mitarbeitern auf besonders guten Boden.

Partnerschaft: Die Zeitqualität verführt dazu, sich selbst zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Bemühen Sie sich bewusst, Ihrem Gegenüber auch einen Platz an der Sonne zu lassen.

Hund und Katz' & Co: Geben Sie Ihrem Tier die Gelegenheit, sich so richtig auszutoben.

Wohnen/Haushalt/Garten: Dieser Mondstand eignet sich besonders gut zum Einlagern oder Einfrieren von Lebensmitteln.

Food and Soul: Letscho mit Reis



Dos and Don’ts:

Feines Haar, an Löwe-Tagen geschnitten, wird dazu angeregt, kräftiger und stärker nachzuwachsen.

Unerwünschten Haarwuchs jetzt zu entfernen, ist ungünstig.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at