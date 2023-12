Mit dem beginnenden abnehmenden Mond können wir uns zurücklehnen und die Herausforderungen der vergangenen Phase hinter uns lassen. Gleichzeitig ist es ein super Zeitpunkt, um neu angelegte Kilos wieder abzuspecken, bevor sie sich fix ansetzen.

Dienstag, 26. Dezember 2023, bis Montag, 01. Jänner 2024

Dienstag, 15 h, bis Freitag, ca. 01 h: zunehmender Mond in Krebs, Vollmond Mittwoch, ca. 02 h, danach abnehmender Mond

Dating: Die Vibes stehen auf viel Gefühl, aber auch großer Verletzlichkeit.

Erfolg: Eine gewisse Launenhaftigkeit prägt diese Tage, verlegen Sie wichtige endgültige Entscheidungen besser auf den kommmenden Löwe- oder Jungfrau-Mond.

Partnerschaft: Ein liebevoll selbst gekochtes Essen gemeinsam genießen und Kuscheln tut jetzt wohl.

Hund und Katz' & Co: Besonders Katzen reagieren auf den bevorstehenden Vollmond oft mit Unruhe, das ist kein Grund zur Besorgnis.

Wohnen/Haushalt/Garten: An Wassertagen wird gründliches Gießen von Pflanzen besonders gut aufgenommen.

Food and Soul: Rotkohlstrudel



Dos and Don’ts:

Einem anderen Menschen Freude zu bereiten, kommt doppelt zurück.

Ärger kann sich momentan noch mehr "auf den Magen schlagen" als sonst.

Freitag, ca. 01 h, bis Sonntag, ca. 13 h: abnehmender Mond in Löwe



Dating: Lebensfreude wird momentan groß geschrieben. Gute Zeit für gemeinsame Aktivitäten.

Erfolg: Diese Tage bringen Ihre Chefqualitäten zum Vorschein.

Partnerschaft: Das Bedürfnis, im Rampenlicht zu stehen, ist erhöht. Man kann sich dieses aber auch mit dem Gegenüber teilen.

Hund und Katz' & Co: Viel Bewegung und die Möglichkeit zum Austoben tut Ihrem Vierbeiner zurzeit besonders gut.

Wohnen/Haushalt/Garten: Die Mondqualität unterstützt Sie dabei, Ihre Wohnung für die Silvesterparty so richtig repräsentativ zu gestalten.

Food and Soul: Linsen-/Erbsen-/Bohnen-Curry



Dos and Don’ts:

Alles, was den Kreislauf stärkt, zeigt jetzt besonders gute Wirkung.

Kein idealer Zeitpunkt für das Entfernen unerwünschter Körperhaare.

Sonntag, ca. 13 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Jungfrau



Dating: Bemühen Sie sich, nicht allzu (selbst)kritisch zu sein oder verlegen Sie ein Treffen gleich in die kommenden Waage-Tage, die sich dafür viel besser eignen.

Erfolg: Rechthaberei und Nörgeleien sind unproduktiv. Ab Mittwoch sehen Sie alles wieder entspannter.

Partnerschaft: Eine gute Zeit, um rational zu analysieren, ob Ihr Gegenüber Ihnen guttut oder nicht.

Hund und Katz' & Co: Gesunde und leichte Kost für Ihren viebeinigen Liebling ist momentan besonders wichtig.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ein profunder Hausputz geht zurzeit leicht von der Hand und ist auch effizient.

Food and Soul: Kartoffel-Hering-Salat



Dos and Don’ts:

Nutzen Sie die Zeitqualität, um in Bereichen wie Freundschaften, Geschäftspartnerschaften usw. "die Spreu vom Weizen zu trennen".

An Jungfrau-Tagen besteht die Neigung, "ein Haar in jeder Suppe" zu sehen, auch wo gar keines drinnen ist.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at