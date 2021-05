Mit dem zunehmenden Mond kommt Fahrt auf.

Dr. Renate Hofbauer schaut für Sie in die Sterne und verrät Ihnen, wie Sie die kosmischen Konstellation dieser Woche vorteilhaft nutzen können. www.astrologik.at

Bleiben Sie dran! Der zunehmende Mond erleichtert die Fortführung Ihrer Projekte.

Montag, ca. 15 h, bis Mittwoch, ca. 23 h: zunehmender Mond in Löwe

Dating: Selbstbewusstsein und Lebensfreude sind angesagt! Ab Dienstag wird es Zeit zu zeigen, was Sie draufhaben!

Erfolg: Diese Tage wären ideal, um weitere Schritte zu unternehmen, falls Sie planen, sich selbständig zu machen.

Partnerschaft: Es steht gut für Liebesdinge und Gesprächskultur. Wie wäre es mit dem lange angedachten Heiratsantrag?

Gesundheit: Sport tut dem Herzen und dem Kreislauf jetzt besonders gut.

Food and Soul: (scharfes) Chili con Carne

Dos and Don’ts:

Thumbs up: Für einen Friseurbesuch geht es nicht besser – zunehmender Mond in Löwe und danach in Jungfrau! Nichts wie hin bis einschließlich Freitagabend!

Thumbs down: Dieser Mond-Stand kann zu Überheblichkeit und Dominanzverhalten verleiten – das kommt nicht gut an.

Mittwoch, ca. 23 h, bis Samstag, ca. 04 h: zunehmender Mond in Jungfrau

Beziehungen: Lassen Sie Fünf einmal gerade sein. Allzu viel Kritik hat momentan besonderes Streitpotential und gefährdet die Lebensfreude.

Dating: Wenn Sie sich auch beim Dating kritikmäßig zurücknehmen können, besteht vor allem am Freitag die erfreuliche Aussicht auf Unerwartetes.

Erfolg: Perfekte Tage für strategisches Planen: nüchternes Abwägen diverser Möglichkeiten, Ausloten von logisch begründetem Vorgehen wird gefördert.

Food and Soul: Folienkartoffeln mit Gorgonzola-Sauce auf Radieschen-Salat

Dos and Don’ts:

Thumbs up: Den Friseurtermin nicht vergessen! – Siehe oben!

Thumbs down: Achtung vor überstürztem Handeln an Jungfrau-Tagen!

Samstag, ca. 04 h, bis Sonntag Mitternacht: zunehmender Mond in Waage

Dating: Super Konstellationen, um beim ersten Rendez-vous toll zu punkten. Saturn unterstützt Sie dabei besonders, wenn Sie auf der Suche nach einer dauerhaften und stabilen Beziehung sind.

Partnerschaft: Mond in Waage winkt mit Harmonie und Erotik. Die Aspekte zu Venus und Merkur helfen dabei noch einmal kräftig mit.

Erfolg: Perfekter Zeitpunkt, um einmal nicht daran zu denken, sondern sich ein Verwöhn-Wochenende zu gönnen. Das gibt Power für die neue Woche.

Food and Soul: Mohn-Nuss-Torte

Dos and Don’ts:

Thumbs up: Für ein Face-Lifting der Wohnung der ideale Zeitpunkt. Zum Verschönern Ihrer Umgebung haben Sie momentan gute kreative Ideen.

Thumbs down: Die Waage-Qualität kann auch dazu verführen, nur faul herumzuliegen, das zieht hinunter!



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

