Die Partnerschaft wieder aufblühen lassen, neue Bekanntschaften knüpfen oder eine schlechte Gewohnheit aufgeben, all das fällt vor allem am Wochenbeginn viel leichter als sonst.

Dienstag, 5. Oktober, bis Montag, 11. Oktober 2021

Dienstag, ca. 14 h bis Donnerstag, ca. 17 h: Mond in Waage, Neumond Mittwoch, ca. 13 h, danach zunehmender Mond



Dating: Mond in Waage und der Stand der Venus versprechen Liebesglück. Und vielleicht gibt es sogar eine wichtige neue Begegnung.

Partnerschaft: Eine ideale Zeit, um neuen, sinnlichen Wind in eine eventuell etwas angerostete Beziehung zu bringen.

Erfolg: Mit Charme und Diplomatie können Sie in diesen Tagen viel erreichen.

Lifestyle: Legen Sie sich ein neues Outfit zu oder genießen Sie eine kosmetische Behandlung.

Food and Soul: Nusspalatschinken mit Hagebuttenmarmelade



Dos and Don’ts:

Dinner Cancelling am Dienstag Abend wirkt besonders entschlackend.

Wichtige Entscheidungen zu treffen, fällt an Waage-Tagen oft schwer. Warten Sie damit noch ab.

Donnerstag, ca. 17 h, bis Samstag, ca. 18 h: zunehmender Mond in Skorpion

Erfolg: Lassen Sie sich nicht in Machtspiele oder Intrigen hineinziehen.

Dating: Tiefründige Gespräche sind an der Tagesordnung.

Partnerschaft: Diese Tage eignen sich dafür, sich voll und ganz aufeinander einzulassen.

Gesundheit: Der Unterleib ist momentan besondes anfällig, vermeiden Sie, dass Füße, Becken oder die Nierengegend der Kälte ausgesetzt sind.

Food and Soul: Lauch-Schinken-Quiche



Dos and Don’ts:

Verdrängtes oder Verborgenes kommt an Skorpion-Tagen leichter an die Oberfläche.

Achtung vor Manipulationsversuchen!

Samstag, ca. 18 h, bis Montag, ca. 20 h: zunehmender Mond in Schütze

Partnerschaft: Lassen Sie sich von den optimistischen und zuversichtlichen Vibes dieser Tage mitreißen, auch Venus gibt der Liebe einen neuen Impuls.

Dating: Nehmen Sie sich eine Reise über das Wochenende oder wenigstens einen Ausflug vor. Die Zeichen stehen bestens dafür.

Erfolg: Großzügigkeit kommt in diesen Tagen besonders gut an.

Food and Soul: Kürbis-Zuccchini-Auflauf mit Gurkensalat



Dos and Don’ts:

Ein sehr guter Zeitpunkt, um eine Reise zu beginnen oder zu planen.

Lassen Sie sich nicht indoktrinieren und versuchen Sie auch selbst nicht, anderen Ihre Meinung zu predigen.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

