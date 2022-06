Die Phase vor Neumond unterstützt beim „Entsorgen“ im wahrsten Sinn des Wortes: vom Entrümpeln bis zum Loslassen von alten Belastungen – damit Neues Platz hat.

Dienstag, 21. bis Montag, 27. Juni 2022

Dienstag, ca. 06 h bis Donnerstag, ca. 14 h: abnehmender Mond in Widder



Dating: Ihr Eroberungsdrang ist groß, aber schrecken Sie Ihr Gegenüber nicht mit allzu forschem Vorgehen ab.

Erfolg: Jetzt ist die Zeit geeignet, um mit Elan neue Projekte anzugehen.

Partnerschaft: Sportliche Betätigung hilft, wenn die Stimmung gerade gereizt sein sollte.

Hund und Katz' & Co: Gute Tage für Wettkämpfe, z. B. Reitturniere.

Food and Soul: Erdbeerstrudel mit Vanillesauce



Dos and Don’ts:

Eine Kopfmassage ist zurzeit besonders wohltuend.

Zuviel Hektik und Aktivität kann jetzt vermehrt zu Kopfschmerzen oder Migräne führen.

Donnerstag, ca. 14 h bis Sonntag, ca. 01 h: abnehmender Mond in Stier



Dating: Ein gemütliches oder gediegenes Programm ist eine gute Voraussetzung für schöne gemeinsame Stunden.

Erfolg: Vergessen Sie nicht, Erreichtes abzusichern.

Partnerschaft: Ideale Tage zum Regeln gemeinsamer finanzieller Angelegenheiten.

Hund und Katz' & Co: Diese Tage kurz vor Neumond eignen sich besonders gut für eine Zahnsteinentfernung bei Ihrem Liebling.

Food and Soul: Rote-Rüben-Salat mit Feta, dazu Baguette



Dos and Don’ts:

Eine ideale Zeit, um sich beim Wellnessen wieder einmal so richtig verwöhnen zu lassen.

Achtung vor Halsweh, an Stier-Tagen ist diese Körperregion besonders empfindlich.

Sonntag, ca. 01 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Zwillinge

Dating: Ehrliches Interesse aneinander macht es leicht, sich näherzukommen.

Erfolg: "Durchs Reden kommen die Leute zusammen", dieser Spruch passt momentan perfekt.

Partnerschaft: Planen oder unternehmen Sie sportliche Aktivitäten oder einen Ausflug.

Hund und Katz' & Co: Wenn Sie Ihrem Tier etwas Besonderes beibringen wollen, sind diese Tage bestens geeignet dazu.

Food and Soul: Spaghetti mit Basilikum-Walnuss-Rapsölpesto



Dos and Don’ts:

Eine gute Zeit, um eingeschlafene Kontakte wieder zu aktivieren.

Der Mondstand kann dazu verleiten, sich zu verzetteln.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



