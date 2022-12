Mit dem beginnenden abnehmenden Mond ab Donnerstag ist die Zeitqualität wieder hilfreich beim Rückbau – sei es mit einer Diät, einer Entschlackungskur, oder dem Loslassen von psychischen Altlasten bis hin zum Aufräumen und Entsorgen im Wohnbereich.

Dienstag, 06, bis Montag, 12. Dezember 2022

Dienstag, ca. 20 h, bis Freitag, ca. 09 h: zunehmender Mond in Zwillinge, Vollmond Donnerstag, ca. 05 h, danach abnehmender Mond



Dating: Die Zeitqualität verleitet dazu, auf mehreren Hochzeiten tanzen zu wollen. Versuchen Sie, sich auf ein Gegenüber zu konzentrieren.

Erfolg: Eine perfekte Zeit für gute Kommunikation innerhalb des Betriebes oder um neue Kontakte nach außen zu knüpfen.

Partnerschaft: Nutzen Sie die förderlichen Vibes für eventuell anstehende Aussprachen.

Hund und Katz' & Co: Besonders Katzen reagieren auf den Vollmond oft mit Unruhe, das ist kein Grund zur Beunruhigung.

Food and Soul: Broccoliauflauf mit Schinken und Sonnenblumenkernen



Dos and Don’ts:

Stellen Sie eingerostete Kontakte wieder her!

Verschieben Sie Nagelpflege nach Möglichkeit auf die Zeit ab kommenden Montag.

Freitag, ca. 09 h, bis Sonntag, ca. 21 h: abnehmender Mond in Krebs



Dating: Der Krebs-Mond sorgt für besonders emotionale und sensible Vibes.

Erfolg: Warten Sie mit wichtigen Entscheidungen besser auf die Löwe-Tage ab Montag, Sie könnten momentan zu sehr von Gefühlsschwankungen beeinträchtigt sein.

Partnerschaft: Fürsorglichkeit ist angesagt. Achten Sie aber darauf, selbst nicht übrig zu bleiben.

Hund und Katz' & Co: Der Magen Ihres Lieblings ist an diesen Tagen besonders empfindlich. Leichte und artgerechte Kost ist jetzt wichtig.

Food and Soul: Krautfleckerl



Dos and Don’ts:

Die Mond-Qualität unterstützt beim Reinigen und Putzen.

Schweres Essen und Alkohol wirken momentan noch schädlicher als sonst.

Sonntag, ca. 21 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Löwe

Dating: Herzlichkeit und Lebensfreude stehen auf der Tagesordnung - nutzen Sie die super Stimmung!

Erfolg: Versuchen Sie, trotz der guten Stimmung, die Sie antreibt, andere nicht an die Wand zu spielen.

Partnerschaft: Eine gute Zeit, um gemeinsam wieder einmal richtig "ins volle Leben einzutauchen".

Hund und Katz' & Co: Austoben tut Ihrem vierbeinigen Liebling jetzt besonders gut.

Food and Soul: Erbsensuppe mit Würstchen



Dos and Don’ts:

Ein Haarschnitt verspricht in diesen Tagen eine Kräftigung für feines Haar.

Eine Überbeanspruchung von Herz und Kreislauf sollte momentan besonders vermieden werden.



