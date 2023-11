Die zweite Phase des zunehmenden Mondes hilft uns, „dran zu bleiben“ und gibt uns Energie, Vorhaben voranzutreiben. Gut für alles, was aufgenommen werden soll, weniger gut, um Kilos abzubauen. Ein Fasttag am Sonntag wäre jedoch ein guter Einstieg für Letzteres.

Dienstag, 21., bis Montag, 27. November 2023

Dienstag 0 h, bis Mittwoch, ca. 18 h: zunehmender Mond in Fische

Dating: Verlassen Sie sich auf Ihre Intuition, sie unterstützt Sie in diesen Tagen besonders.

Erfolg: Ihr Bauchgefühl ist momentan verläßlicher als rationale Überlegungen.

Partnerschaft: Die Sensibilität und das gegenseitige Einfühlungsvermögen sind sehr hoch.

Hund und Katz' & Co: Eine Rückzugsmöglichkeit wird von Ihrem Haustier zurzeit dankbar angenommen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ihre Zimmer- und Kübelpflanzen sind jetzt besonders empfänglich für ein ausgiebiges Gießen.

Food and Soul: Wild/Gans mit Rotkraut und Semmelknödel



Dos and Don’ts:

Lassen Sie sich doch einmal von Ihren Tagträumen in eine andere Welt versetzen.

Achtung, dass Sie sich keine "kalten Füße" holen! Im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.

Mittwoch, ca. 18 h, bis Freitag, ca. 21 h: zunehmender Mond in Widder



Dating: Wie wäre es mit einer Verabredung zu einer sportlichen Aktivität? Das macht momentan besonders viel Spaß.

Erfolg: Verfolgen Sie Ihre Ziele nicht mit blindem Durchsetzungwillen. Bemühen Sie sich um Kompromissbereitschaft.

Partnerschaft: Eine gute Zeit, um die gemeinsame Energie zu ballen, statt sie gegeneinander einzusetzen.

Hund und Katz' & Co: Achten Sie momentan besonders darauf, Ihrem Tier Stress-Situationen zu ersparen. Es könnte gereizter reagieren als sonst.

Wohnen/Haushalt/Garten: Die Widder-Qualität verschafft Ihnen den Ansporn, Ihre Do-do-Liste in Haushalt und Garten abzuarbeiten.

Food and Soul: Linsen-Curry mit Reis



Dos and Don’ts:

Eine optimale Zeit für (sportliche) Wettkämpfe.

Spannungskopfweh kann verstärkt vorkommen, Entspannungsübungen und Sport versprechen Abhilfe.

Freitag, ca. 21 h, bis Montag, ca. 02 h: zunehmender Mond in Stier



Dating: Ein Date zum Wellnessen kommt bei diesen Vibes besonders gut an.

Erfolg: Überlegungen oder Aktivitäten in Richtung Absicherung des Erreichten können jetzt gute Erfolge bringen.

Partnerschaft: Familientreffen oder eine gemütliche Zeit mit Freunden sind angesagt.

Hund und Katz' & Co: Ihr vierbeiniger Liebling genießt Streicheleinheiten jetzt ganz besonders. Natürlich auch Leckerlis, aber die sollten immer artgerecht und gesund sein.

Wohnen/Haushalt/Garten: Eine gute Zeit, um den Gartenzaun oder andere abgrenzende Strukturen (wie Schlösser) zu überprüfen und gegebenfalls auszubessern.

Food and Soul: Karotten-/Kartoffelauflauf mit Knoblauchsauce und Rote-Rüben-Salat



Dos and Don’ts:

Gönnen Sie sich doch wieder einmal ein kulturelles Erlebnis!

Die Halsregion und die Stimme sind momentan sehr sensibel, vermeiden Sie Zugluft und Überbelastung.

Montag, ca. 02 h, bis Mitternacht: zunehmender Mond in Zwillige, Vollmond ca. 10 h, danach abnehmnder Mond



Dating: Die Zeitqualität verleitet dazu, auf mehreren Hochzeiten tanzen zu wollen. Versuchen Sie, sich auf ein Gegenüber zu konzentrieren.

Erfolg: Eine perfekte Zeit für gute Kommunikation innerhalb des Betriebes oder um neue Kontakte nach außen zu knüpfen.

Partnerschaft: Nutzen Sie die förderlichen Vibes für eventuell anstehende Aussprachen.

Hund und Katz' & Co: Besonders Katzen reagieren auf den Vollmond oft mit Unruhe, das ist kein Grund zur Beunruhigung.

Wohnen/Haushalt/Garten: Eine perfekte Zeit, um gute Nachbarschaftskontakte zu pflegen.

Food and Soul: Karfiol mit Schinkenstreifen und Käse überbacken



Dos and Don’ts:

Rufen Sie doch alte Bekannte wieder einmal an!

Die Zwillinge-Qualität macht oft nervös, weil wir zu viel auf einmal wollen. Erdung und bewusste Konzentration ist angesagt.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at