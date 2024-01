Bis zum Vollmond gelingt es leicht, Projekten noch den letzten Touch zu geben, bevor sie präsentiert werden.

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (vor und während des Vollmondes) Fasttage einzulegen, unterstützt ganz besonders beim Entschlacken und ist ein guter Einstieg, falls Sie eine Gewichtsreduktion während des abnehmenden Mondes planen.

Dienstag, 23, bis Montag, 29. Jänner 2024

Dienstag, ca. 0 h, bis Donnerstag, ca. 09 h: zunehmender Mond in Krebs

Dating: Ein gutes, selbstgekochtes Essen ist ein guter Einstieg für ein gelungenes Treffen.

Erfolg: Eine gewisse Launenhaftigkeit kann sich breitmachen. Aggressives Entgegentreten macht die Sache nur noch schlimmer, Abwarten ist besser.

Partnerschaft: Streicheleinheiten kommen jetzt besonders gut an.

Hund und Katz' & Co: Leichtes und gut verdauliches Futter ist momentan noch wichtiger als sonst.

Wohnen/Haushalt/Garten: Außer für das kräftige Gießen der Zimmerpflanzen sind diese Tage dazu geeignet, die eigenen vier Wände einmal nur gemütlich zu genießen.

Food and Soul: Spinatknödel mit Parmesan



Dos and Don’ts:

Lenken Sie die Aufmerksamkeit einmal bewusst auf Ihre eigenen Bedürfnisse.

Ärger und Kränkungen schlagen sich zurzeit besonders auf den Magen. Möglicherweise ist es aber nicht so böse gemeint, wie es ankommt.

Donnerstag, ca. 09 h, bis Samstag, ca. 20 h: zunehmender Mond in Löwe, Vollmond Donnerstag, ca. 19 h, danach abnehmender Mond



Dating: Die Zeit-Qualität steht auf Lebensfreude und Aktivität. Wie wäre es damit, wieder einmal tanzen zu gehen?

Erfolg: Gute Tage für Überlegungen oder Betreibungen in Richtung beruflicher Selbständigkeit.

Partnerschaft: Trotz der dynamischen Vibes - bemühen Sie sich, Ihr Gegenüber nicht an die Wand zu spielen.

Hund und Katz' & Co: Tiere, besonders Katzen, reagieren oft mit Unruhe auf den Vollmond. Das geht bald wieder vorbei.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ab Freitag gute Zeit zum gründlichen Putzen und zur Vorratshaltung - Vorkochen, Einfrieren, Ansetzen von Likör, usw.

Food and Soul: Paprika-Puten-Geschnetzeltes in Rahmsauce



Dos and Don’ts:

Wenn Sie feines Haar immer wieder an Löwe-Tagen schneiden lassen, wird es kräftiger.

Herz und Kreislauf an diesen Tagen nicht überbeanspruchen!

Samstag, ca. 20 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Jungfrau



Dating: Jungfrau-Tage verleiten dazu, allzu (selbst)krititsch zu sein. Versuchen Sie, alles ein wenig lockerer zu sehen.

Erfolg: Analysen und strategische Überlegungen gelingen zurzeit besonders gut.

Partnerschaft: Bestimmte Eigenschaften an Ihrem Gegenüber stören Sie momentan besonders. Wenn sie sich mit Ihrer Kritik daran bis in die kommenden Waage-Tage zurückhalten können, vermeiden Sie möglicherweise unnötigen Streit und Sie sehen dann alles wieder viel entspannter.

Hund und Katz' & Co: Hunde mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind zurzeit besonders empfindlich. Achten Sie auf die richtige Kost für Ihren Liebling.

Wohnen/Haushalt/Garten: Gute Tage für alle Arbeiten, die große Genauigkeit erforden.

Food and Soul: Rote-Rüben/Kartoffel-Auflauf mit Käse überbacken



Dos and Don’ts:

Super Zeitqualität für eine Friseurbesuch, besonders für einen neuen Schnitt.

In diesen Tagen fällt das berühmte Haar in der Suppe besonders auf. Bemühen Sie sich um großzügiges Übersehen, das macht allen das Leben leichter.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at