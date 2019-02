Dekoration für Haus und Garten

Mit einer nie dagewesen Informationsflut, Innovationen, Unterhaltung und persönlicher Beratung durch Handwerker und Professionisten findet die Messe zum besten Zeitpunkt für anstehenden Bauvorhaben und Renovierungen statt.

Die Bandbreite an Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten der eigenen grünen Oase ist riesig: Ob Wohnen am Balkon, sommerlicher Wärmeschutz oder Bauen im Zeitalter des Klimawandels, hier finden Besucher viele Inspirationen. „Aus alt mach neu“ heißt die Devise für Heimwerker, die hier Anregungen für Gestaltungsmöglichkeiten finden. Ganz im Trend liegen auch abbaubare Baumaterialen, Vorort können sich Interessierte über die vielen Möglichkeiten informieren.

Ob Anlagengenehmigungen, Neu-, Zu- und Umbauten, wer sein neues Konzept in Händen hält, kann bei erfahrenen Professionisten auf der Haus & Garten entsprechende Angebote einholen.

BELIEBT: VORTRÄGE DER EXPERTEN

Was aber wäre die Haus & Garten ohne das große Angebot an Fachvorträgen? Expertin Dr. Veronika Walz lädt zur multimedialen Reise in die schönsten Gärten Mallorcas, entführt in geheime Privatgärten und gibt Tipps, wie Sie auch Ihren Garten oder Balkon in eine Blumenoase verwandeln können. Das Geheimnis gesunder Lebensmittel und das biologische Gärtnern bringt ORF Gartenexpertin Angelika Ertl – Marko interessierten Besuchern näher. Mit Judith Anger und Franz Gabesam stehen weitere hochkarätige Branchenexperten mit ihrem Know - how zur Verfügung.

Entspannen und sich gleichzeitig inspirieren lassen? Das gelingt am besten in der Gartenhalle. Wer im Zuge der umfassenden Pflanzenschau selbst Lust aufs Blumen- und Sträucher setzen bekommt, kann im Gartenbereich aus einem reichen Sortiment an Blumenzwiebeln wählen.

HAUS & GARTEN

Damit Sie sofort loslegen können, erhält jeder Besucher KOSTENLOS

FÜNF BLUMENZWIEBELN. AUS LEIDENSCHAFT FÜR DAS SCHÖNE UND ALTE

Endlich wieder einmal so richtig entspannen und die Zeit ein wenig langsamer vergehen lassen: In einem Wohlfühlgarten ist das gut möglich. Wolfgang Wiesenhofer, gelernter Tischler und Naturfreund mit Gartenwissen geht es besonders darum, das Schöne am Holz herauszuarbeiten, um Gartenmöbel zu kreieren, die sowohl durch Form, als auch durch Funktion überzeugen und Ihr Wohlfühlerlebnis im eigenen Garten perfekt abrunden. Seine Inspirationsquellen für die Gestaltung hochwertiger Holzmöbel sind die vielen schönen und alten Dinge, die ihn ständig umgeben. Machen Sie sich ein Bild und bewundern Sie die schönsten Ausstellungsstücke hautnah. Ihre Zeit ist knapp bemessen? Wir bieten heuer wieder die Möglichkeit eines Messerundgangs im Schnelldurchlauf: ab 15:00 Uhr können Sie die Messe zum kleinsten Preis erleben – die Nachmittagskarte kostet nur s 6,00.Für Inhaber der Niederösterreich Card haben wir ein ganz besonderes Angebot: Am Donnerstag und am Freitag ist der Eintritt gratis. Besucher können sich bei der Haus & Garten aber auch über viele andere Vorzüge freuen. So erhält jeder Besucher an der Kasse ein

GUTSCHEINHEFT MIT TOLLEN MESSEANGEBOTEN!

Einen weiteren Höhepunkt für alle Besucher, die gerne mit Stil und Gefühl dekorieren, bietet das diesjährige Sonderthema: Dekoration für Haus und Garten - hier finden sich unzählige, zauberhafte Ideen zu unschlagbaren Messepreisen für jeden Einrichtungsstil. Geballte Information und Angebote bringen die etwa 240 Fachaussteller auch heuer wieder mit. Auf 13.000 m² in vier Hallen erwartet Sie ein Haus- und Gartenparadies mit allen Finessen.

Infos zur Messe:

21.-24. Februar 2019

4 Hallen (11.500 m²)

täglich 09:00 - 18:00 Uhr

Kartenpreise:

Erwachsene ... € 9,-

Nachmittagskarte ab 15 Uhr ... € 6,-

Ermäßigte Karten:

Gruppen, Uniformierte ... € 7,-

Studenten, Senioren (ab 60 J.)

Behinderte mit Ausweis + Begleitung ... je € 6,-

Senioren (ab 60 J.) nur am Do und Fr. ... € 6,-

NÖ Card Inhaber:

Do und Fr ... freier Eintritt

Sa und So ... € 7,-

ARENA NOVA ClubCard Inhaber ... € 6,00

