Mc Donald's mit Jobangebot am Kika/Leiner Mitarbeiter

Angebot an Kika/Leiner-Lehrlinge und Angestellte! Als einer der größten heimischen Arbeitgeber in der Gastronomie ist McDonald's ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern und bietet vielfältige Karrieremöglichkeiten. Dazu zählt unter anderem eine dreijährige Lehre zum Systemgastronomen.

McDonald’s Österreich betreibt aktuell über 200 Restaurants und beschäftigt 9.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 92 Nationen. Mehr als 90 % der Restaurants werden von 45 Franchisenehmerinnen und Franchisenehmern betrieben, die zumeist als Familienbetriebe rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Restaurant beschäftigen.

Vielfältigen Karrieremöglichkeiten in einem von 200 McDonald's Restaurants

Lehre fortsetzen - Angebot auch an Angestellte

„Nach dem Bekanntwerden des Konkursantrags der Möbelhandelskette Kika/Leiner möchten wir allen Lehrlingen, die von einer Kündigung betroffen sind, anbieten, ihre Lehre bei uns fortzusetzen. Auch alle anderen Kika/Leiner-Angestellten sind eingeladen, sich über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in einem unserer über 200 Restaurants zu informieren“, erklärt Ellen Staudenmayer, Managing Director von McDonald’s Österreich.

Karriere- und Entwicklungschancen bei McDonald's Österreich

Mc Donald's als Arbeitgeber bietet viele Benefits

Die Palette der Jobs bei Mc Donald's ist vielfältig - sie reicht vom Service-Mitarbeiter über die Küche, die Nacht-Reinigungskraft bis zum Restaurantmanager. McDonalds bietet seinen Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten, kostenreife Online-Deutschkurse, die individuell auf die Vorkenntnisse zugeschnitten sind, kostenlose Verpflegung während der Arbeitsschicht und viele Aufstiegsmöglichkeiten durch zusätzliche Ausbildung.

„Als einer der größten Arbeitgeber der österreichischen Gastronomie bildet McDonald’s Österreich jährlich zwischen 60 und 90 junge Menschen in der dreijährigen Lehre zur Systemgastronomiefachkraft aus und deckt somit den gleichen Lehrberuf wie jenen in den Handelsrestaurants ab. Die von der aktuellen Situation betroffenen Lehrlinge können ihre Ausbildung bei uns im Idealfall in Wohnortnähe abschließen“, betont Karin Probst, Chief People Officer bei McDonald’s Österreich.