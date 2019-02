'Star Wars'-Fans außer sich

Vor dem Release von „Star Wars 8“ im Dezember wurde bekannt, dass Regisseur Rian Johnson an drei weiteren Filmen der Saga mitarbeiten wird. Er soll für einen der kommenden Filme das Drehbuch schreiben und die Regie übernehmen. Bei zwei weiteren Projekten soll er für die Produktion verantwortlich sein. Doch als der Film am 14. Dezember in den Kinos anlief und viele Fans enttäuscht den Kinosaal verließen, wrid online gegen Rian Johnson gewettert. „Star Wars“-Fans verlgane, dass der Regisseur bei den anderen drei Streifen die Finger aus dem Spiel lässt. Zahlreiche Kritiker und Fans bemängeln, dass der Film nichts mehr vom Charme der alten Teile übrig hat und die Story nicht der typischen Erzählweise und Bildersprache entspricht.

Falschmeldung um Rückzug von Johnson

Jetzt wollen die Fans, dass Regisseur Rian Johnson sich aus den "Star Wars"-Filmen raushält. In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Gerüchte, dass Rian Johnson sich aus der "Star Wars"-Welt zurückzieht, doch mittlerweile wurden diese Meldungen von Johnson auf Twitter dementiert.

Nun drohen bei Release der Fortsetzungen weniger Einnahmen an den Kinokassen, das sah man schon bei den Box Office-Ergebnissen von „Star Wars 8" und Solo „A Star Wars Story“. Bei „Star Wars 8" hatte der Film nur 1,3 Milliarde Dollar eingespielt. Das klingt nach viel, ist aber im Vergleich mit "Star Wars 7" - der hatte 2 Milliarden Dollar eingespielt - deutlich weniger. Die Ergebnisse von "Solo: A Star Wars Story" waren noch weitaus schlimmer: der Film hatte nur 390 Millionen Dollar eingespielt, was eine große Enttäuschung war und ein Riesenverlust für Disney bedeutete. Da muss sich Disney was einfallen lassen, um die große Fanbase zu beruhigen - und ins Kino zu locken.

(Leopold Voigt)