Ups, hier hat Lady Gaga den BH vergessen...

Sängerin Lady Gaga zeigt sich derzeit wieder gerne freizügig. Erst kürzlich überraschte sie ihre Follower im Netz mit diesen Nacktbildern.

Lady-Gaga-like

Nun wurde sie in Paris beim Verlassen ihres Hotels gesehen. Vermeintlich ganz ladylike spazierte sie auf hohen Hacken im überknielangen Kleid aus dem Gebäude. Dazu ein schickes Täschchen, eine feine Frisur, perfektes Make up und dazu: kein BH. Den hat sie vergessen - absichtlich wahrscheinlich. Denn Gaga macht nur das, was sie will, lebt nach ihren eigenen Regeln und wird genau darum auch von ihren Fans gefeiert.

© Getty Images

Lady Gaga in Venedig am Weg zu ihrer Fimpremiere

Erste Hauptrolle

Mittlerweile ist die Sängerin in Venedig bei den Filmfestspielen angekommen. Dort stellt sie "A Star Is Born" vor, der Film in dem sie ihre erste Hauptrolle spielt. Das Remake, bei dem Bradley Cooper erstmals Regie führt, ist die vierte Leinwandfassung des Welterfolgs um einen alkoholkranken Musiker, der eine junge Frau kennenlernt und ihre Karriere ankurbelt. Während sie schnell aufsteigt, stürzt er ab. Für Lady Gaga ist es die erste Hauptrolle vor der Filmkamera. Sie hatte bisher kleinere Leinwandauftritte und spielte in der US-Serie "American Horror Story: Hotel" mit.