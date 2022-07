× Frühstück der besonderen Art in Kitzbühel

Wenn Kulinarik auf Weitblick trifft

Sich am Sonnenaufgang auf dem Gipfel erfreuen und dabei in den Genuss eines leckeren Frühstücks kommen. In Kitzbühel wird beim Frühstück am Berg die Möglichkeit geboten, den Tag -mit Tiroler Qualitätsprodukten - in der Morgensonne zu starten und dabei den einzigartigen Weitblick ins Tal sowie die Kulisse der Kitzbüheler Bergwelt zu bestaunen. Viele der Hütten warten mit regionalen wie selbstgemachten Köstlichkeiten – vom Bauernbrot mit frischer Butter, dazu Kräuteraufstrich, Marmeladen, Käse und Speck.

Charmante Almen und urige Hütten

In Kitzbühel und den Feriendörfern Reith, Aurach und Jochberg können Sie zwischen neun Hütten auswählen, wobei jede Alm ihren eigenen Charme hat und sich durch etwas Besonderes auszeichnet. Über die Grenzen Kitzbühels hinaus gibt es zudem viele weitere Hütten im Brixental, der Region Hohe Salve, der Region Wilder Kaiser und dem Kufsteiner Land, die ebenfalls an der Konzeptidee teilhaben.

Unser Tipp: Schenken Sie Erinnerungen - mit den Gutscheinen (je EUR 14,00) für „Frühstück am Berg“, die im Service-Center von Kitzbühel Tourismus erhältlich sind. Diese können in allen teilnehmenden Hütten eingelöst werden.

Genießen beim Horngipfelfrühstück

Ein besonderes Erlebnis bietet das Horngipfelfrühstück, bei dem die Bergbahn AG Kitzbühel ihrem Slogan „Die Ersten am Berg“ alle Ehre macht. Noch vor Sonnenaufgang werden die Frühaufsteher zeitig mit einer Sonderfahrt der Horngipfelbahn hinauf auf den Gipfel des Kitzbüheler Horns chauffiert, um den unvergesslichen Moment - wenn die Sonne über dem Panorama der Loferer Steinbergen aufgeht - mitzuerleben. Begleitet wird die spektakuläre Szenerie mit dem Genuss bester Köstlichkeiten, aufgetischt von Tirol Milch, sowie den Klängen der heimischen Weisenbläser. Außerdem besticht die Attraktion mit einer feierlichen Morgenandacht und einer romantischen Wanderung.

Egal, ob wandernd zu Fuß, mit der Gondel oder dem Auto - lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie mit allen Sinnen die außergewöhnliche Kombination aus kulinarischem Genuss, traumhaften Bergpanoramen, dem Verspüren der ersten wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut sowie die Ruhe der Berge. Ein unverkennbares Erlebnis, bei dem wir »Guten Appetit!« wünschen.

Alle Informationen zu beiden Frühstücks-Formaten finden Sie unter kitzbuehel.com