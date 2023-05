× Kitzbühel - Die Magie des Wanderns

Erste Destination mit dem Europäischen Wandergütesiegel

Schließen Sie Ihre Augen, die warme Luft riecht nach frischem Heu, im Wald duften die Beeren. Es ist Sommer in Kitzbühel - wunderbar.

Wandern sie entlang der Kitzbüheler Ache oder in Almgebieten der heimischen Grasberge, das weite Wanderwegenetzt bietet Routen in allen Schwierigkeitsstufen. Bergwanderführer von Kitzbühel Tourismus wandern mit Ihnen kostenlos durch die Region, geben viele nützliche Infos und verraten dabei auch ihre Geheimtipps.

Die Magie des Wanderns - Die Natur genießen

Eingebettet zwischen Hahnenkamm und Kitzbüheler Horn präsentiert sich Kitzbühel gemeinsam mit den Feriendörfern Reith, Aurach und Jochberg als wahres Wanderparadies.

Über 1.000 Kilometer an beschilderten Wander- und Themenwegen, eindrucksvollen Höhenlinienwanderwegen und Panorama-Runden vor alpiner Kulisse führen über liebliche Almen vorbei an Wasserfällen und kleinen Seen und begeistern mit oder ohne Aufstiegshilfe.

Erste Destination mit dem Europäischen Wandergütesiegel

Kitzbühel und die drei Feriendörfer sind als erste Destination mit dem Europäischen Wandergütesiegel ausgezeichnet worden. Damit werden neue Maßstäbe in europäischer Wanderqualität gesetzt.

4/4

Bestens betreute und beschilderte Wanderwege und themenbezogene Leitwege inspirieren zum Wandern. Die qualifizieren Wandergastgeber stechen durch besondere Service- und Infrastrukturleistungen zum Thema Wandern heraus.

Zertifizierte Wandergastgeber

Das tägliche Wandererlebnis beginnt und endet direkt in der Unterkunft. Egal ob 5-Sterne Hotel oder Bauernhof – unsere Wandergastgeber sind das Basiscamp für den Wanderurlaub. Die Kompetenz der Wandergastgeber zum Thema Wandern ist umfangreich.

Neben Wandermagazinen und Wanderbüchern helfen Ihnen die Wandergastgeber bei der richtigen Wanderausrüstung, die vor Ort ausgeliehen werden kann. Erhalten Sie bei einer Wanderung mit dem Wandergastgeber Information zur Region.

Weitere Informationen zu Wandern in Kitzbühel finden Sie unter wandern.kitzbuehel.com