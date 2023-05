Upcycling-Taschen aus Werbeplakaten im KitzShop erhältlich.

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit finden sich bei Kitzbühel Tourismus nicht nur in der Strategie, sondern werden auch ganz konkret in den Werbemaßnahmen umgesetzt. So wird die Außenwerbung CO2-neutral hergestellt und ist im Anschluss als Upcycling-Tasche im KitzShop erhältlich.

CO2-neutrale Außenwerbung

Kitzbühel Tourismus setzt bei der Bewerbung der Destination auf langjährige Partner. Mit dem Wiener Unternehmen „Werbewand“ werden in Kooperation ausschließlich Kampagnen ohne CO2-Fußabdruck produziert. Von der stromsparenden LED-Beleuchtung über PVC-freie Planen bis hin zum vollständigen Recycling der großflächigen Werbesujets wird jeder Lebenszyklus dieser Kampagnen auf seine Nachhaltigkeit hin optimiert. Etwaige verbleibende Treibhausgas-Fußabdrücke werden durch Klimaschutzprojekte kompensiert.

Eine aktuelle Studie unterstreicht die Relevanz CO2-neutraler Werbung: 84 Prozent der ÖsterreicherInnen ist wichtig, dass Werbung nachhaltige Kriterien erfüllt, etwa der Einsatz umweltfreundlicher Werbematerialien oder das Recycling derselben. Diese Ansichten teilt auch Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser: „Unser Ziel ist es, Bewusstsein für einen respektvollen Umgang mit der Natur zu schaffen und uns nicht nur als nachhaltige Tourismusdestination zu positionieren, sondern laufend konkrete Maßnahmen zu setzen.“

Upcycling goes KitzShop

Die PVC-freien Planen und Netze der Kampagnen von Kitzbühel Tourismus, die erst kürzlich noch als Werbebanner nahe dem Wiener Stephansdom angebracht waren, werden nun in Zusammenarbeit mit „Die Nahtstelle – Das Nählabor“, Teil der gemeinnützigen Organisation 4everyoung.at, als formschöne, praktische und vor allem qualitativ hochwertige Taschen sowie vielfältig einsetzbare Federpennale sogfältig vernäht.

Je nach Sujet-Größe entstehen zum Beispiel 100 handgefertigte Taschen. Diese Unikate sind ab sofort im KitzShop in der Hinterstadt 18 in Kitzbühel oder online unter shop.kitzbuehel.com erhältlich.

Alle Informationen zu Kitzbühel finden Sie unter kitzbuehel.com