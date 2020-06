Corona-Chaos: Austro-Stars bei Demo gegen Regierung

Rund 140.000 Menschen arbeiten in Österreich in der Veranstaltungsbranche. Durch die Covid-19-Krise liegt ebendiese seit Monaten brach. Alle größeren Konzerte und Messen wurden abgesagt, was drastische Auswirkungen auf die Firmen hat. Ein Missstand, den zahlreiche Betroffene am Montagabend bei der Kundgebung „Ohne uns“ am Wiener Heldenplatz aufzeigten und sich dafür prominente Unterstützung holten.

© TZOE/Zeidler

Lautstark

So machten sich unter anderem Christopher Seiler vom Duo "Seiler und Speer", Chartstürmerin Ina Regen und Bühnenlegende Ostbahn Kurti für die Event-Branche starkmachen. Austropopper Wolfgang Ambros wollte sich mit einer Videobotschaft aus Tirol ebenfalls melden. Zum großen Finale sollten die Besucher den Heldenplatz mit Leuchtstäbchen in ein Lichtermeer verwandeln.

© TZOE/Zeidler