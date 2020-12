Eminem meldet sich zurück

Ohne Ankündigung veröffentlichte Eminem gestern eine neue CD.

Überraschung. 16 neue Songs gibt es seit gestern von Eminem zu hören. Keine Werbung, kein Marketing – nur ein Posting auf seinem Instagram-­Account lieferte den Hinweis. „Onkel Alfred hörte euch nach mehr schreien … genießt ‚Side B‘“, postete der Chart-Star auf seiner Seite. Music To Be Murdered By – Side B heißt das neue Werk und inkludiert unter anderem auch Kollaborationen mit Skylar Grey, Ty, Dolla Sign und Dr. Dre. Letzter produzierte das Album gemeinsam mit Eminem.

Genial. Mit dem Album setzt Eminem einmal mehr neue Standards und bringt seinen Fans ein wahres Zuckerl unter dem Weihnachtsbaum. Zurzeit gibt es das Album mit dem düsteren Cover nur als ­digitalen Download in der „Deluxe Edition“. Erst am 15. Jänner folgen dann eine Doppel-CD und 4-LP-Edition!