Wanda-Gitarrist: Nacktszene im neuen Musikvideo

Im Video zur neuen Single "Jurrasic Park" bekommen Wanda-Fans nackte Tatsachen zu sehen.

Wanda meldet sich mit einer neuen Single zurück: "Jurrasic Park" ist der Vorbote für Album Nummer 5 - und das Musikvideo dazu sorgt jetzt schon für Gesprächsthema. Gitarrist Manuel Christoph Poppe spielt darin nämlich komplett nackt auf dem Fußboden liegend Gitarre.

Worum sich die neue Single, die am Freitag erschienen ist, dreht, weiß auch Frontman Marco Michael Wanda nicht so genau. „Es entzieht sich meiner Kenntnis, warum ich was schreibe oder singe“, sagt er im Interview mit FM4. „Ein Lied braucht halt einen Text. Wenn überhaupt, lese ich darin ein Überthema von … vielleicht verpassen sich zwei Menschen.“

Hier ist das Video zur neuen Wanda-Single "Jurrasic Park"