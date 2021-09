Seine ersten beiden Thriller "Immerstill" und "Wenn das Licht gefriert" werden derzeit verfilmt, sein neuer Kurz-Thriller "Wenn die Stille schreit" ist frisch gedruckt - für Autor Roman Klementovic läufts gut.

Wenn die Stille schreit - darum geht's

Ein gewaltiger Schneesturm fegt über das Land. Der Strom ist ausgefallen, viele Straßen sind nicht mehr passierbar. Tim erreicht erst kurz vor Mitternacht das abgelegene Landhaus, in dem er mit seiner Frau Natalie wohnt. Kurz zuvor noch hat sie ihm am Telefon beteuert, wach bleiben und auf ihn warten zu wollen. Doch jetzt scheint das Haus leer, und von Natalie fehlt jede Spur. In völliger Dunkelheit begibt Tim sich auf die Suche nach ihr und versucht dabei jeden Gedanken an die beiden entflohenen Mörder, die seit Tagen die Gegend unsicher machen, zu verdrängen. Doch er macht eine verstörende Entdeckung. Und plötzlich ist die Stille um ihn herum ohrenbetäubend laut. Tim begreift: Er darf keine Zeit mehr verlieren!