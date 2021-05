Adele: Ungeschminktes Foto zum Geburtstag

Die Sängerin Adele wird 33 und feiert ihren Geburtstag mit einem Instagram-Comeback. Auf drei Schnappschüssen zeigt sie sich ungeschminkt und ohne Filter. Fans lieben sie dafür.

Seit ihrer Scheidung war das Leben der Sängerin Adele vor allem eins: privat. Das ändert sich jetzt und Adele überrascht pünktlich zu ihrem 33. Geburtstag ihre Fans mit drei Schnappschüssen: Frei, natürlich, ungeschminkt und filterlos.

"Freiunddreißig"

Das erste Bild zeigt die Sängerin in Schwarzweiß. Make-up hat die Sängerin nicht nötig, sie strahlt von innen. Weiter Schnappschüsse zeigen die 33-jährige fröhlich plantschend im Meer und ausgelassen tanzend in ihrem Zuhause. Die Caption hierzu: "Thirty Free", also gewissermaßen "Freiunddreißig". Damit zeigt Adele ihren Fans ziemlich deutlich, dass sie sich vollkommen befreit fühlt und ihr Leben genießt.

Jubelnde Fans

Fans feiern Adele für ihre Offenheit und ihr natürliches Auftreten. Unter dem Post wimmelt es von Herzchen, Blumen und Kuss-emojis. "Königin der Selbstliebe", schreibt eine euphorische Userin und zahlreiche: "I love you"-Kommentare folgen.