A$AP Rocky am Flughafen von LA verhaftet

A$AP Rocky sorgt schon wieder für Negativschlagzeilen: Am Flughafen von Los Angeles wurde der Rapper wegen einer Schießerei im vergangenen Jahr verhaftet.

Schon wieder Wirbel um A$AP Rocky: Zuletzt machten Gerüchte die Runde, der Rapper hätte seine schwangere Freundin, Popstar Rihanna, betrogen. Das Musiker-Paar bestritt die Gerüchte und und legte einen Kurzurlaub in Rihannas Heimat Barbados ein. Bei der Rückkehr von der Karibik-Insel wurde Rocky alias Rakim Mayers in einem Privatjet festgenommen.

© Los Angeles Police Department

Die Polizei von LA bestätigt die Verhaftung

Die Vorwürfe? Im November 2021 soll der 33-Jährige in LA in eine Schießerei verwickelt gewesen sein. Ein Bekannter von ihm behauptet, Mayers habe drei oder vier Mal mit einer Pistole auf ihn geschossen. Ein Projektil soll die linke Hand des Mannes gestreift haben. Danach seien der Rapper und zwei weitere Beteiligte geflohen, der Verletzte musste sich in medizinische Behandlung begeben.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Rapper mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Der in New York geborene Musiker wurde 2019 in der schwedischen Hauptstadt Stockholm nach einer Straßenschlägerei festgenommen. Er kam nach mehr als einem Monat in Untersuchungshaft frei und wurde später zu einer Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung verurteilt.

Bei einer Verurteilung drohen A$AP Rocky nun bis zu vier Jahre Haft in einem Staatsgefängnis und eine Geldbuße von 10.000 Dollar.