Am Sonntag steigen die Oscars. Auch Österreich darf hoffen.

Hochspannung vor den ­Oscars

In der Nacht von Sonntag auf Montag steigen die 93. Academy Awards als ­Corona-Show. ORF überträgt Hollywoods größte Nacht ab 1.30 Uhr. Bei den Golden Globes waren Borat und Andra Day die großen Abräumer, bei den Nominierungen liegen Mank (10), ­Minari und The Father (je 6) voran und bei den Wetten sind Nomadland, Chadwick Boseman und Carey Mulligan die großen Favoriten.

Masken

Die Covid-Maßnahmen sind streng: 10 Tage Quarantäne für Nicht-US-Stars wie Olivia Colman oder Carey Mulligan. Maskenpflicht am Red Carpet. Erstmals zwei Locations – das legendäre Dolby Theatre und der Bahnhof (!) Union Station – und voraufgezeichnete Musik-Beiträge.

Show

An Glanz wird es trotzdem nicht fehlen: Als Präsentatoren überreichen u. a. Brad Pitt, Renée Zellweger oder Reese Witherspoon die 23 Gold-Statuen. Wohl auch an Taylor Ledward. Ihr 2020 verstorbener Mann Chadwick ­Boseman gilt als Top-Favorit und könnte als erst zweiter Schauspieler posthum gewinnen.

Wir sind Oscar

Auch Österreich darf ein bisschen mitzittern: Jasmila Zbanics Kriegsdrama Quo vadis, Aida?, eine österreichische Co-Produktion, ist für Bosnien im Rennen um den Auslands-­Oscar. Dazu wurden die Soundtracks zu Promising Young Woman und Over The Moon in Wien aufgenommen.