Anfeindungen: ORF-Star soll ''putzen gehen''

Die Schauspielerin verlor ihren Job, weil sie die Corona-Impfung verweigerte.

Skurril. Impf-Gegnerin Eva Herzig (51) verlor während der Corona-Zeit ihr Engagement als Landkrimi-Darstellerin. Mit ihren Aussagen sorgte sie für viel Aufregung. Da sie finanziell am Boden ist, startete sie auf Instagram einen Spendenaufruf. „Ich bin in die Knie gegangen, ich muss mir eingestehen, dass ich Hilfe brauche“, schrieb die Schauspielerin in ihrem Posting.

Sogar ihre Kontodaten hat Herzig veröffentlicht. Bei den Internet-Usern löste dieser Aufruf teilweise Wut aus. Viele Follower können nicht nachvollziehen, warum Herzig nicht einfach arbeiten gehe, wie der normale Bürger.

Shitstorm für Eva Herzig auf Social Media

Ärger. „Es gibt 100.000 offene Jobs, und putzen kann wohl jeder.... einfach mal runter vom hohen Ross“, „Zum Fremdschämen, peinlicher geht es wohl nicht. Was für ein Affront gegenüber allen, die hart arbeiten für das tägliche Überleben“, lauteten nur zwei der Kommentare.