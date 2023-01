Arnie startet Party-Reigen in Kitzbühel

Die Society-Stars sind teilweise bereits in der Gams­stadt eingetroffen.

Elitär. Seit gestern Mittwoch steht ganz Kitzbühel kopf. Zum einen weil mit der Kitz Legends Night das erste Event des Hahnenkamm-Wochenendes bereits über die Bühne ging, und zum anderen, weil auch Arnold Schwarzenegger schon in der Gams­stadt weilt. Genauer gesagt beim Stanglwirt in Going, wo er laut Insidern mit Freundin Heather und Tochter Christina eingecheckt hat.

Hochkarätig. Dort steht heute Donnerstagabend auch die Auktion zugunsten von Arnies „Climate Initiative“ am Programm. Dazu werden neben Schwarzenegger auch zahlreiche VIPs wie Arnie-Buddy Ralf Möller, Topmodel Barbara Meier mit Ehemann Klemens Hallmann, Ex-Ski-Queen Lindsey Vonn oder TV-Beauty Mirjam Weichselbraun erwartet.

Morgen Freitag wird der „Terminator“ bei der Spezial-Abfahrt dabei sein und am Abend die Weißwurstparty eröffnen.