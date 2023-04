Die Influencerin heizt die Gerüchteküche um ein mögliches Social-Media-Comeback an. Damit ist die Funkstille der einst erfolgreichsten Youtuberin in Deutschland in vorbei.

Der Konzertbesuch ist das erste Lebenszeichen der Ex von Julian Claßen (29) seit dem vergangenen Sommer. Ihre noch immer zahlreichen Fans spekulieren nun mit einem Sensations-Comeback. Dazu hat sich die zweifache Mutter allerdings noch nicht öffentlich geäußert. Der letzte Beitrag von Bianca Claßen stammt vom 28. Mai 2022: Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace)