Bieber: Herz-OP nach ''Mini-Schlaganfall''

Model Hailey Bieber spricht zum ersten Mal über ihren Gesundheitszustand

Am 10. März sorgte Justin Biebers (28) Ehefrau Hailey (25) für unruhige Fans. Damals zeigte sie sich im Krankenhaus. Es wurde viel spekuliert, was passiert sein könnte, doch jetzt erklärt das Model, was tatsächlich vorgefallen ist. Sie habe einen "Mini-Schlaganfall" gehabt: "Ich habe ein seltsames Gefühl im rechten Arm verspürt, während ich mit meinem Mann beim Frühstück saß", erzählt sie in einem YouTube-Video.

Schockierende Momente für Bieber

Ihre Fingerspitzen fühlten sich "taub und seltsam an" und als ihr Mann sie fragte, ob es ihr gut gehe, stellte sie fest, dass sie nicht sprechen konnte. "Die rechte Seite meines Gesichts begann zu hängen, ich konnte keinen Satz herausbringen", erinnert sie sich. "Ich dachte sofort, ich hätte einen Schlaganfall." Justin habe sofort einen Notarzt organisiert. Auch ein Sanitäter war sofort zur Stelle. Hailey erzählt, dass sie Mühe hatte, Worte zu formulieren und Fragen zu beantworten. "Es machte alles nur noch schlimmer." Erst als sie in die Notaufnahme kam sei es ihr wieder besser gegangen und sie habe keine Probleme mehr mit der Sprachsteuerung gehabt.

Schlaganfall-Check

Hailey Bieber blieb über Nacht im Krankenhaus in Palm Springs und unterzog sich einer Reihe von Tests, mit denen festgestellt werden sollte, was das Blutgerinnsel verursacht haben könnte. In der Notaufnahme wurde sie auf der Schlaganfall-Checkliste mit null Punkten bewertet und sie hatte auch keine Symptome mehr. Die Tests ergaben, dass sie eine TIA erlitten hatte, eine transitorische ischämische Attacke, die als "Mini-Schlaganfall" bezeichnet wird. Es sei auf jeden Fall einer der grusligsten Momente ihres Lebens gewesen. Dennoch wollte sie sofort ihre Follower informieren und sei erleichtert und dankbar, dass die Ärzte so tolle Arbeit geleistet haben.

Bei einem "genaueren" und "gründlicheren" Ultraschalltest zur Erkennung von durch Blutgerinnsel verursachten Schlaganfällen entdeckten die Ärzte eine kleine Öffnung im Herzen (PFO). "Normalerweise schließt sie sich bei der Geburt von selbst", so Hailey und sie fügt hinzu, dass sich ihres nicht geschlossen hatte.