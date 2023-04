Boris Beckers neue Wohnadresse: Hotel Mama

Bei Mama ist es doch am schönsten! So auf für Tennis-Legende Boris Becker! Mit zarten 55 Jahren gibt er nun als neue Wohnadresse das Haus seiner Mama an.

Boris Becker gab zuletzt nämlich tatsächlich wieder das Haus seiner Mama Elvira (87) in Baden-Würtenberg als Wohnadresse an. Auch in offiziellen Schreiben steht nun, Boris sei unter der Adresse seiner Mama "vorübergehend wohnhaft". Bedeutet also: Jegliche Post, darunter auch Briefe vom Gericht, gehen nun bei Mama Elvria ein. Ist ihm etwa das Geld ausgegangen? Dass Boris Becker quasi pleite ist, verriet er bereits in seinem SAT.1-Interview nach seiner Haftentlassung. Medienberichten zufolge allerdings soll er für das Interview umgerechnet satte 514. 000 Euro erhalten haben. Zudem ist Boris auch noch das neue Werbegesicht für die Firma „fensterversand.com“. Wie viel er dadurch eingenommen hat, ist unbekannt, wird aber vermutlich auch eine schöne Summe gewesen sein. Dieses Geld soll an seine Firma BFB (steht für Boris Franz Becker) Enterprises Limited in England fließen. Und die Chefin des Unternehmens? Das ist natürlich Beckers Freundin Lilian de Carvalho Monteiro (33). Theoretisch könnte sie Boris das eingeflossene Geld in kleineren Beträgen auszahlen, wobei Boris dieses in Leimen versteuern müsste. Umzug zu Mama: Steuerliche Vorteile? Möglicherweise stecken steuerliche Vorteile hinter dem Umzug ins Hotel-Mama Das erklärt auch Steuer-Expertin Mumm von Oldenburg gegenüber der "Bild": „Der Hintergedanke dabei ist offensichtlich: Die Freundin betreibt ein Geschäft quasi als Strohmann. Er erhält ein Einkommen, das unterhalb der Pfändungsgrenze liegt, sodass eine Zwangsvollstreckung oder Pfändungsmaßnahmen gegen ihn nicht möglich sind. Man wird ihm das natürlich nicht nachweisen können. Sie erwirtschaftet die Gewinne, die sicherlich hoch sein werden – und beide führen von diesen Gewinnen ein gutes Leben.“ Ob Boris jetzt auch tatsächlich bei seiner Mama lebt oder nur offiziell gemeldet ist, ist aber noch unklar.