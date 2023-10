Britney Spears Schwester: Peinlich-Rauswurf bei US-'Dancing Stars'

Die kleine Schwester von Britney Spears hat derzeit keinen Lauf

Jamie Lynn Spears, besser bekannt als die kleine Schwester von Pop-Superstar Britney steht unter Schock! Denn sollte 'Dancing with the Stars' (das US-Dancing Stars) eigentlich als Imagepolitur fungieren, so wurde die Show nun für die 32-Jährige zum absoluten Debakel.

Karriere-Boost entwickelt sich zum Alptraum

Besonders beliebt ist Jamie Lynn schon seit Jahren nicht, vor allem während des Vormundschaftsdrama ihrer großen Schwester sammelte sie Negativpunkte am laufenden Band. Selbst Britney äußerste sich in der Vergangenheit oftmals nicht sehr wohlwollend über ihre Schwester. Doch dies sollte sich nun alles mit der Teilnahme bei 'Dancing with the Stars' ändern.

So tanzte Spears in Folge 1

Das weltweit erfolgreiche Tanzformat half schon hunderten Promis ihre ins strauchelnde Karriere wieder auf Vordermann zu bringen und so hätte es auch bei Spears sein sollen. Doch gestern Nacht kam alles anders.

Nach Cha-Cha-Cha war Schluss

Gemeinsam an der Seite von Profi-Tänzer Alan Bersten präsentiere Spears in Folge 2 der Show einen Cha-Cha-Cha, der allerdings beim Publikum nicht gut angekommen sein dürfte, denn am Ende des Abends war für Spears bereits Schuss. Juror Derek Hough war sichtlich überrascht "Jamie Lynn, du warst fantastisch. Es ist einfach, wow. Es ist wirklich ein Schock, ehrlich gesagt." Doch auch bei so viel Lob der Jury bleibt die bittere Blamage und ein weitere vertane Chance von Jamie Lynn.